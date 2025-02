BBB25: Gracyanne Barbosa volta a reclamar do jogo de Diogo Almeida

Gracyanne Barbosa voltou a comentar sobre Diogo Almeida. De acordo com a sister, o ator não assume que errou e as suas justificativas para algumas atitudes a incomodam. Na web, internautas apontam o comportamento da musa fitness como: 'perseguição amorosa'.

”A desculpa tem que ser ‘pô, errei, desculpa’. Não fica justificando o injustificável, é disso que eu não gosto. Por isso que eu fiquei p*ta com o Diogo, por isso p*ta com outras situações. Errou, errou, acabou”, disparou Barbosa enquanto se preparava para malhar.

"Ficou revoltada que o Diogo escolheu a Aline e não ela", comentou um usuário. "A Gracyanne vai ficar a vida toda falando do Diogo? Quanta perseguição, gente!", exclamou mais um. "Ela sabe muito bem o motivo de não tirar o nome dele da boca. Essa mulher está obcecada", opinou mais um.

Vale lembrar que o embate entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida teve início após ambos escolherem Aline para correr o risco de enfrentar o Paredão através da prova Bate-Volta. De acordo com a musa, o ator agiu erroneamente ao permitir que a policial fosse exposta.

Apesar do assunto não render mais na casa, Gracyanne chegou a cogitar votar em Diogo caso seja líder. "Eu vou indicar Diogo, se eu for Líder. Eu achei ele no Sincerão completamente diferente. Com outra postura, outro tom de voz, outro olhar. Ele não quer mais brigar, ele está em outro lugar. Tive essa percepção mais pela parte física dele. E até pelo fato dele não ter me chamado, para mim não fez sentido nenhum", disse.