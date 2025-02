Karen Lopes homenageia a Festa da Chiquita em figurino para ensaio de rua da Grande Rio

Para o ensaio de rua da Grande Rio, a musa Karen Lopes promete brilhar com um figurino carregado de história, resistência e orgulho. Inspirado na icônica Festa da Chiquita, manifestação cultural que colore as ruas de Belém desde 1978, seu look traduz a energia vibrante da comunidade LGBTQIAPN+.

A celebração, que acontece logo após a Trasladação do Círio de Nazaré, nasce do encontro entre fé e liberdade, mostrando que existir com verdade é um direito inegociável. Hoje, a festa é comandada por Eloi, pai, avô e ícone paraense, que mantém viva essa tradição de alegria e irreverência.

"Meu look carrega essa energia. Porque resistir também é brilhar."

Karen promete levar para a avenida não apenas o brilho do Carnaval, mas também a força de uma luta que pulsa no coração da folia.