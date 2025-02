Série documental ‘Arquitetura Hoje!’, do canal Arte1, estreia nesta semana

O canal Arte1 estreia, no dia 13 de fevereiro, às 20h30, a série documental Arquitetura Hoje!, dirigida por Pedro Urizzi e apresentada pela arquiteta e pesquisadora Gabriela de Matos. Em cinco episódios, a produção inédita explora as contribuições da arquitetura afro-brasileira, indo além da construção física para abordar sua relação com identidade, território e resistência.



Urizzi destaca que a série se estrutura a partir da oralidade e da escuta ativa, acompanhando o próprio movimento da arquitetura negra e do Sul Global. “Dirigir a série documental Arquitetura Hoje! foi construir uma narrativa que se move, assim como a arquitetura negra molda o mundo, onde a palavra ocupa o espaço e a oralidade estrutura a série”, explica.



Para construir essa abordagem, o diretor se alinhou à pesquisa e curadoria de Gabriela de Matos, que conduz entrevistas e visitas a diferentes territórios. “Não costurei falas sem a reflexão dela, pois sua presença é o eixo narrativo da série como um todo. A arquitetura afro-brasileira vai além do edifício; é território, identidade e resistência”, completa.



A série percorre estados como Bahia, Minas Gerais e São Paulo para registrar como a arquitetura dialoga com as características culturais de cada região e seus impactos no dia a dia da população. “Cada episódio se desenrola como um fluxo contínuo, onde a linguagem se molda ao tema. A estética surge do conteúdo, e não o contrário, e a montagem segue seu ritmo, permitindo que som, corpo e reflexão construam juntos a imagem”, afirma o diretor.



A série chega em um momento de expansão do documentário no Brasil, refletindo sobre sua importância na era digital. “Vivemos um presente em que a arte documental nunca foi tão relevante, não apenas por cristalizar uma época através da linguagem cinematográfica, mas por dialogar com o presente. Em um mundo cada vez mais emulado artificialmente por imagens e sons produzidos por IA, o documentário se interessa pela parte não acabada do mundo, que é o tempo do agora”, analisa Urizzi.



Ele também destaca como o tema da série se conecta com mudanças sociais mais amplas. “A contribuição dos povos africanos nos últimos quatro séculos foi deliberadamente invisibilizada e negligenciada devido ao sistema escravocrata e ao racismo estrutural que ainda impera no país. No entanto, a democratização do acesso, os movimentos sociais e a articulação política das últimas décadas têm ganhado espaço, impactando positivamente não apenas os grupos minoritários, mas também pessoas como eu, que adquirem uma nova compreensão de mundo a partir de um olhar decolonial”, reflete o diretor.



Produzida pela Na Laje Filmes, Arquitetura Hoje! será exibida às quintas-feiras, às 20h30, no canal Arte1, a partir de 13 de fevereiro. A série também estará disponível no Arte1 Premium, Arte1 Play, Arte1 Play – Looke e New Brasil Plus. “Ao priorizar a oralidade e a escuta ativa, minha direção buscou traduzir em imagem e som a ideia de que habitar é um ato coletivo – no espaço físico e no cinematográfico. Assim como na arte, o Canal Arte1 possui uma linha editorial que nos permite subverter a rigidez e o formalismo em favor da magia. Não obstante, esta é a segunda série com minha direção para o canal Arte1”, conclui Urizzi.