Samba Prime celebra 10 anos e anuncia edição exclusiva em Brasília

O Samba Prime, consolidado como o melhor festival de samba e pagode do Brasil, comemora uma década de história com uma edição especial. Em Brasília, o evento acontece no dia 26 de abril, sábado, na Arena Lounge do Mané Garrincha.

Entre as atrações confirmadas, estão nomes de peso como Ferrugem, Dilsinho, Kamisa 10, Mumuzinho, Aratu e Di Propósito.

A edição de 10 anos será totalmente diferente de tudo o que já foi apresentado ao longo da última década. Com ingressos limitados, o Samba Prime Brasília contará com dois setores, proporcionando espaços aconchegantes e bem-organizados para que o público possa desfrutar do evento da melhor forma. O festival será dividido entre os setores “Camarote” e “Espaço Prime”.

Em 2025, ao completar dez anos, o Samba Prime celebrará sua trajetória de sucesso com um evento inesquecível. O festival será enriquecido por uma decoração temática especialmente preparada para criar uma atmosfera de celebração.