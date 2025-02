Veja procedimentos estéticos recomendados para quem vai desfilar no Carnaval

A preparação para o Carnaval de musas e rainhas de bateria, como Deborah Secco, Viviane Araújo, Sabrina Sato e Flávia Alessandra, não inclui só exercícios físicos e alimentação saudável. Muitas optam por procedimentos estéticos para brilhar na Avenida. A médica Dra. Paola Telles falou sobre os mais procurados por eles.

"A harmonização Glútea e o nosso protocolo Bioincision, (tratamento para eliminar celulites) são duas demandas muito procuradas, especialmente por quem deseja manter uma aparência escultural e saudável para eventos de destaque, como o Carnaval. Musas, rainhas e destaques do Carnaval buscam, muitas vezes, aprimorar suas curvas e manter a pele lisa e tonificada, para brilhar durante as apresentações", conta ela.

Outro bem popular entre as musas é a Harmonização Glútea. "Nele temos a opção de preenchimento temporário com Ácido Hialurônico ou definitivo com PMMA, ambos para definição e formato para também para projetar e volumizar glúteos. Este procedimento é pouco invasivo e possui um tempo de recuperação mais rápido".

Dra. Paola diz que celulites são uma preocupação comum entre as celebridades do Carnaval, que buscam tratamentos eficazes para manter a pele livre de irregularidades. "Em nosso protocolo, conseguimos eliminar e tratar as celulites de forma eficaz e definitiva".

E a médica recomenda alguns para quem quer brilhar no carnaval com o corpo impecável:

1. Remodelação glútea

A remodelação glútea é um tratamento minimamente invasivo, realizado em consultório com anestesia local, dura em torno de 2 horas, de acordo com Dra. Paola Telles. "Na remodelação, realizamos uma correção do formato glúteo. É um tratamento reparador, com uso do polimetilmetacrilato (biossimetric), onde é possível tratar a flacidez muscular, falta de projeção posterior, falta de projeção superior “empinar”, tratamos também as depressões trocantéricas, e/ou algumas deformidade crônica ou adquirida", explica.

2. Harmonização de coxas

Segundo a médica, a harmonização de coxas é um procedimento estético não cirúrgico feita com ácido hialurónico para definir e aumentar o volume dos músculos da coxa. "Ele pode corrigir assimetrias, melhorar a definição, dar volume e uma aparência mais tonificada",

3. Bioncision ( tratamento das celulites)

A especialista diz que o protocolo BIOINCISION® atua diretamente na causa da celulite, garantindo resultados definitivos. "Além de eliminar os furinhos, ele proporciona uma melhora significativa na qualidade da sua pele com o uso do bioestimulador de colágeno"

4. Botox

A médica afirma que a toxina botulínica, comumente chamada de botox, é um líquido que é injetado nos músculos para promover a paralisia temporária. "Essa ação reduz as rugas dinâmicas de expressão, incluindo os pés-de-galinha, as linhas entre as sobrancelhas que conferem um ar de seriedade e as marcas horizontais na testa geradas pelo movimento das sobrancelhas. Esse tratamento é amplamente utilizado para prevenir e amenizar rugas, mas também pode ajudar a levantar levemente as sobrancelhas ou a melhorar o contorno facial", destaca.

5. Skinbooster para hidratação profunda da pele

De acordo com Paola Telles, o tratamento de hidratação intensiva da pele com a aplicação de microinjeções de um tipo de ácido hialurônico de baixa reticulação, o que não confere volume.

"Este método proporciona uma hidratação profunda e duradoura, aprimora a elasticidade e a textura da pele, minimiza linhas finas e proporciona um brilho natural. É uma ótima alternativa para reverter as consequências do ressecamento severo provocado pelo inverno".

6. Preenchimento labial

A aplicação de preenchimento labial é um procedimento estético que envolve a injeção de ácido hialurônico nos lábios, segundo Paola. "O intuito é incrementar o volume, aprimorar o contorno, corrigir desproporções ou redefinir a forma dos lábios. Os benefícios do preenchimento labial podem incluir: Aumento do volume labial, Aprimoramento do contorno labial, Correção de desproporções na boca, Redução dos sinais de envelhecimento labial, Hidratação da pele".

Dra. Paola Telles esclarece que musas e rainhas do Carnaval frequentemente optam por tratamentos estéticos de alta performance para garantir uma aparência impecável nas festas.

"Esses tratamentos são planejados para garantir que as musas e rainhas do Carnaval se destacam não só pelo talento, mas também pela estética, pois essas aparências esculpidas são um símbolo de beleza, saúde e dedicação. A combinação de procedimentos invasivos e não invasivos permite resultados rápidos e duradouros, ajudando a melhorar o contorno corporal e a saúde da pele", finaliza.