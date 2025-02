Raphael Ghanem a um passo da Europa: turnê internacional começa na Alemanha

O riso já tem destino certo: a Europa! Raphael Ghanem, um dos grandes destaques da comédia brasileira, está prestes a embarcar em sua mais ambiciosa turnê internacional. Após lotar sessões na Austrália e em Londres para mais de 15 mil espectadores, ele inicia no dia 22 de fevereiro sua tão aguardada turnê europeia, que passará por 11 países e 20 cidades até 30 de março. Berlim será o ponto de partida desse espetáculo de sucesso, seguido por Hamburgo, Viena, Munique, Paris, Londres, Lisboa e muito mais.

O comediante, que vem conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo, também celebra um marco significativo em sua carreira digital: a marca de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube. Este feito não só reafirma sua crescente influência nas plataformas digitais, mas também consolida Raphael como um dos principais nomes da comédia mundial. Para ele, este número é motivo de muito orgulho. “É uma grande conquista, e agradeço a todos que tornaram isso possível. Não seria nada sem a minha equipe e o apoio dos fãs.”

Com seu espetáculo Se é que você me entende, Raphael promete levar o público europeu às gargalhadas com seu humor irreverente e observações sobre o cotidiano. Conhecido por seu carisma único, ele já havia conquistado corações na Austrália e Londres, e agora se prepara para conquistar ainda mais fãs em terras europeias. A turnê passa por grandes cidades como Paris, Madrid, Lisboa e Porto, além de estrear em importantes palcos europeus, incluindo o New Colosseum Theatre em Berlim e o Apollo Theatre em Paris.

Com a agenda lotada, Raphael segue com sua missão de expandir seu talento, levando seu estilo de humor moderno, cheio de exageros e reflexões, para cada vez mais países. "Estou muito animado para essa turnê. A Europa está esperando e eu mal posso esperar para fazer o público rir com as histórias e experiências que compartilho no palco", comenta o comediante.