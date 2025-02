Yudi Tamashiro e Mila Braga lançam novo DVD 'Trono'

O aguardado projeto "Trono", da dupla Yudi Tamashiro e Mila Braga, chega para marcar o cenário da música gospel com uma mensagem de fé. Gravado ao vivo em Fortaleza/CE, diante de mais de 3 mil pessoas, o DVD mistura músicas congregacionais e contemporâneas, apresentando uma experiência espiritual única.

“Desde o início deste projeto, sentimos a presença de Deus nos guiando em cada composição, em cada escolha. Trono é mais do que música; é uma declaração de quem Ele é em nossas vidas e na eternidade,” destaca Yudi Tamashiro.

Gravado em um palco circular, simbolizando a eternidade, e iluminado com tons de azul, o projeto cria uma atmosfera de paz e espiritualidade. A direção audiovisual, assinada pela Loop Designer, captura cada detalhe da conexão entre os artistas, o público e Deus.

A produção conta com oito faixas principais, e combina composições autorais, como 'Trono', regravações, como 'A Fé que Faz Milagres', e colaborações emocionantes, como 'Perfeito Amor', com participação de Victin, e 'Confio', com participação do Pastor Bruno, além de 'Tô Rico', que celebra o anúncio da gravidez de Mila.

“Esse DVD não é só nossa história; ele é para todos que precisam ser lembrados da grandeza de Deus. A música Trono reflete a nossa esperança de que Ele está no controle, e a alegria de viver aguardando o dia em que Ele voltará para sua igreja”, diz Yudi.

“O que queremos com esse projeto é que as pessoas sintam a mesma presença que sentimos no dia da gravação. Que elas sejam transformadas pela mensagem e pela música”, finaliza.