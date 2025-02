MC Koringa e BEAV1S lançam o single dançante "Bonde das Amigas"

O ícone do funk MC Koringa uniu forças com o DJ e produtor BEAV1S para lançar “Bonde das Amigas”, uma faixa envolvente e cheia de energia. O single promete incendiar pistas de dança e dominar os desafios de dança nas redes sociais. A música chega com uma sonoridade moderna e vibrante, reforçando a versatilidade de BEAV1S e trazendo muita personalidade do MC Koringa, que pela primeira vez colabora em um lançamento autoral com um artista de Belo Horizonte.

Para dar vida à faixa, BEAV1S se juntou aos produtores DUX e Fernando Porto na construção do beat, criando uma base pulsante e perfeita para festas. Quando chegou o momento da composição, DUX, que já havia trabalhado com Gabriel Cantini em outros projetos, o convidou para escrever a música. Em apenas dois dias, Cantini entregou a composição, que imediatamente conquistou todos os envolvidos.

Com a base pronta, BEAV1S não teve dúvidas sobre quem poderia trazer ainda mais identidade à faixa: MC Koringa, um dos maiores nomes do funk melody e referência no gênero. Além de ser fã de longa data do artista, BEAV1S sentiu que a voz marcante de Koringa encaixaria perfeitamente na proposta da música. O convite foi aceito de imediato, e a parceria se concretizou com naturalidade.

A construção de “Bonde das Amigas” foi um processo orgânico, com contribuições genuínas de grandes nomes do cenário musical, resultando em um som dançante, envolvente e atual. A faixa é ideal para animar festas, encontros entre amigos e desafios de dança nas redes sociais.

Com essa colaboração inédita, BEAV1S e MC Koringa entregam um verdadeiro hino para quem quer curtir a noite com alto astral e muita energia. “Bonde das Amigas” já está disponível em todas as plataformas digitais e promete se tornar um dos grandes hits da temporada.