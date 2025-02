Leandro Coradini viaja à Europa após sucesso na Imersão Dubai Premium

O mercado imobiliário brasileiro está cada vez mais integrado ao cenário global, e Leandro Coradini, CEO da PH Empreendimentos, se destaca nesse movimento de expansão. Após uma participação de sucesso na Imersão Dubai Premium, realizada por Eduardo Acioli, o empresário embarca para a Europa com o objetivo de fortalecer relações e atrair investidores para um de seus projetos mais ambiciosos: o Dubai Mall.

“A Imersão Dubai Premium foi uma experiência marcante, onde pudemos trocar conhecimentos com grandes nomes do setor e identificar novas oportunidades de negócios”, afirma Coradini.

Dubai Mall: O gigante que promete transformar Porto Belo (SC)

Imagine um empreendimento que traga a grandiosidade de Dubai para o litoral catarinense, redefinindo o mercado imobiliário com inovação e sofisticação. Essa é a proposta do Dubai Mall. O projeto une modernidade, sofisticação e conveniência, oferecendo uma experiência completa que integra lazer, moradia e negócios. Com inspiração nos mais prestigiados centros urbanos globais, o Dubai Mall será um marco de tecnologia e design, apostando em sustentabilidade e inovação para atrair investidores e proporcionar uma experiência única aos moradores.

Previsto para ser construído em Porto Belo Santa Catarina, o Dubai Mall se destaca como um dos maiores projetos imobiliários do estado. O empreendimento integrará um shopping center e residências de alto padrão em um único espaço, totalizando 140.000 m² de área construída. O projeto prevê seis torres residenciais, apartamentos e flats, consolidando-se como um dos maiores e mais modernos complexos imobiliários do litoral catarinense.

“Nosso objetivo é consolidar a região como um polo de referência no mercado imobiliário de alto padrão”, ressalta Coradini. Segundo ele, o Dubai Mall não apenas atrairá investidores, mas também trará um novo conceito de urbanismo para a região.

Além da captação de investidores, Coradini busca transformar o Dubai Mall em um modelo de sucesso replicável em outras cidades do Brasil e no exterior. A ideia de expandir o conceito já está em andamento, com negociações avançadas para levar o empreendimento a Maceió, capital de Alagoas. “A aceitação tem sido extremamente positiva, o que reforça nossa confiança na expansão desse modelo”, conclui o empresário.

Roteiro internacional e interesse de investidores europeus

A agenda de Leandro Coradini na Europa inclui reuniões estratégicas em Lisboa, Madri e cidades da Itália. O objetivo é apresentar o Dubai Mall a grupos de investidores interessados em diversificar seus portfólios e ampliar seus investimentos no mercado imobiliário brasileiro.

“Estamos construindo um elo sólido entre o capital europeu e o potencial do Brasil”, destaca Coradini. “Nosso país oferece inúmeras oportunidades para investidores que buscam inovação e rentabilidade a longo prazo”, complementa.

Com um histórico de empreendimentos bem-sucedidos e uma visão estratégica voltada para o futuro, Leandro Coradini reforça a presença da PH Empreendimentos no cenário global. “Nosso compromisso é continuar desenvolvendo projetos que façam a diferença, agregando valor ao mercado e aos investidores”, finaliza o CEO.

