Referência da música, Gabriela Rocha lança novo single com Jenn Johnson

A cantora e compositora Gabriela Rocha participou da gravação do aguardado álbum Hear The World That You So Love Sing Back To You, do Gather Worship, que já está disponível nas plataformas digitais. Neste projeto, Gabriela Rocha, atualmente uma das principais referências da música cristã brasileira, une sua voz à de Jenn Johnson em uma bela interpretação da canção Alpha and Omega/Amen (Total Praise).

A nova versão da música ganhou um tom angelical e profundamente envolvente, marcado pela presença de duas vozes únicas em uma mensagem totalmente cristocêntrica. A acústica do single, acompanhada pelo coral, permite ao ouvinte criar um ambiente de adoração íntima com Deus.

Gabriela Rocha teve outras participações bem-sucedidas em projetos internacionais, nos quais compartilhou seu talento com importantes nomes, como CeCe Winans, em Believe For It; Elevation Worship; Michael W. Smith; Kim Walker-Smith; e Miel San Marcos, na versão em espanhol de sua canção Me Atraiu. Dona de uma voz inconfundível e marcante, Gabriela Rocha impacta vidas por meio de suas ministrações com autenticidade e personalidade.

Além da participação de Gabriela Rocha, o projeto do Gather Worship contou com a colaboração de outros grandes nomes da música cristã de diferentes países, como Tasha Cobbs Leonard, Chris Tomlin, Jenn Johnson, Elevation RHYTHM, Matt Maher e Lindy Cofer (Estados Unidos); Sinach e Kaestrings (Nigéria); Martin Smith (Reino Unido); Miel San Marcos (Guatemala); Pambio (Quênia); Stream of Praise (Taiwan); Prakruthi Angelina e Akshay Mathews (Índia); Josh Aaron (Israel); Sandra Kouame (França); e Jean Jean (Haiti).

Gabriela Rocha é a maior artista gospel do YouTube, com números exponenciais que ultrapassam 4,3 bilhões de streams. Ela também é a cantora gospel mais ouvida no Brasil na principal plataforma digital de música, o Spotify.