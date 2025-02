Luan Estilizado lança clipe de 'Valores', música viral no TikTok

Luan Estilizado vem aí com mais um hit! "Valores", seu novo single, já está disponível nas plataformas de áudio e chega agora com um clipe especial, lançado ao meio-dia desta terça-feira (25). A música já mostra sua força no TikTok, onde ultrapassa 20 mil publicações com o áudio original e se popularizou com o nome "Deixa o Vaqueiro Falar".

A faixa traz um enredo envolvente sobre o contraste entre dois mundos: ela, moradora da cidade grande e de um bairro de luxo; ele, um vaqueiro raiz. Apesar das diferenças de rotina e estilo de vida, a conexão entre os dois é o que realmente importa.

O clipe, gravado no Parque e Haras Bezerra Marinho, em Riachão do Bacamarte (PB), conta com a participação do renomado vaqueiro Nathan Queiroz e das influenciadoras Raíssa Veras e Talita Mouta.

O lançamento chega após um ano de grandes conquistas para Luan, que recentemente celebrou sua trajetória com o EP "Evento do Ano" e segue consolidado como um dos principais nomes do forró moderno. Com "Valores", ele reafirma sua identidade musical e promete emocionar o público com mais um sucesso.