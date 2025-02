DJ Bruna Lennon revela expectativa para turnê na Europa

Com uma trajetória marcada por reviravoltas e versatilidade, Bruna Lennon, DJ e artista de Niterói (RJ), conquistou espaço na cena musical unindo referências que vão do rock clássico ao funk brasileiro. Após se apresentar em Nova York em 2024, ela se prepara para realizar o sonho de tocar em Paris no próximo mês, levando o funk carioca para as pistas internacionais.

Aos 34 anos, Bruna relembra que sua entrada no universo da música aconteceu de forma inusitada e revela que o nome artístico “Lennon” surgiu por um motivo curioso.

“Quando era mais nova, era fanática pelos Beatles. Cheguei a começar um projeto de banda com duas amigas, chamado As Beatas. Eu seria o ‘John Lennon’ da banda, mas a gente não passou de cinco aulas de guitarra e baixo”, conta Bruna, rindo.

O projeto não foi adiante, mas o nome artístico ficou. “Um dia, fui criar um login para o Instagram e, depois de várias tentativas frustradas, coloquei Bruna Lennon. Desde 2011, essa sou eu”, disse.

Mas o caminho até se consolidar como DJ não foi linear. Bruna passou por diversas experiências antes de se encontrar na música:

“Fiz vestibular para economia, cursei uns cinco anos, estagiei em uma empresa de petróleo e gás, mudei para cinema, fiz um ano e, por fim, terminei a publicidade, onde me formei.”

Além da formação acadêmica, ela também tem uma forte ligação com as artes cênicas e a dança:

“Dou aula de sapateado desde os 16 anos e já fiz teatro no Tablado e cursos de verão na CAL. Sou completamente viciada em filmes e séries.”

A carreira como DJ começou no Jack Daniels Rock Bar, na Lagoa, onde Bruna tocava rock. Com o tempo, migrou para o pop e hip-hop, até se consolidar na cena open format, com forte presença no funk. Ela explica que suas influências musicais foram se transformando ao longo dos anos:

“Comecei tocando rock, e meu nome Lennon é por causa do John Lennon. Mas hoje consumo muito funk brasileiro, não só o carioca, e MPB, que é o que mais gosto de escutar em casa.”

Apesar do sucesso, Bruna destaca que o caminho não foi fácil.

“Um dos maiores desafios foi a objetificação e a falta de valorização do meu trabalho. Muitas vezes, a atenção não era para a música que eu entregava, mas para minha aparência. Foi preciso muita resiliência para mostrar meu valor artístico.”

Hoje, Bruna Lennon vive um momento de reconhecimento e expansão internacional. Em 2024, tocou em Nova York e espera retornar em breve.

“Sou muito do momento presente, mas, pensando no futuro próximo, sonho em levar o funk carioca para mais países. Portugal sempre me recebe com muito carinho e, no final do mês que vem, vou realizar o sonho de tocar em Paris.”

Com uma trajetória marcada por autenticidade e paixão, Bruna segue conquistando pistas ao redor do mundo.

“Nunca planejei tudo isso, mas a música acabou se tornando minha profissão principal. E cá estou eu, Bruna Lennon, anos depois”, finalizou.