"Melhor Sensação": Mc Daniel lança música em homenagem ao nascimento de seu filho

Com uma letra emocionante, single de Mc Daniel chega às plataformas de áudio nesta terça-feira (25) às 21h

O ano de 2025 já está sendo histórico para Mc Daniel! O cantor dá um passo importante em sua carreira com o lançamento do single “Melhor Sensação”, que estará disponível nas plataformas de áudio às 21h desta terça-feira (25). O videoclipe, em animação, será lançado no YouTube na quarta-feira (26), as 18h30. A música é uma emocionante homenagem ao nascimento de seu filho, Rás, fruto de seu relacionamento com sua noiva, Lorena Maria.

Na letra, Mc Daniel compartilha a alegria de esperar o filho e os sentimentos sobre ser pai. “A melhor melodia vai ser escutar o seu choro, a melhor sensação vai ser quando eu me ver no seu rosto", diz a canção. A capa do single traz uma foto dele e de Lorena na infância, representando o amor familiar que inspirou a criação da música.

"Construir uma família sempre foi um dos meus maiores sonhos, e quando soube que ia ser pai do Rás, a emoção foi indescritível. A música ‘Melhor Sensação’ é uma homenagem a esse momento tão único da minha vida. Ela expressa a felicidade e a ansiedade que senti esperando por ele, e espero que outras pessoas que também estão vivendo essa fase possam se identificar e se emocionar com a canção”, compartilha o Mc.

Mc Daniel é um dos maiores nomes do funk atual, conquistando cada vez mais espaço no cenário musical com sua autenticidade e talento. Com uma carreira sólida e hits que fazem sucesso em todo o Brasil, o cantor promete que 2025 será um ano ainda mais incrível, com novos lançamentos e muitas emoções para seus fãs.

Ouça agora: https://onerpm.link/melhorsensacao Assista agora: https://youtu.be/ijqeyRMuNos?feature=shared