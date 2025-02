Pieta, filha de Biel e Tays Reis, arrasa no look carnavalesco e encanta seguidores

A pequena Pieta, filha dos cantores Biel e Tays Reis, encantou os seguidores na última quinta-feira, 27, ao mostrar que está pronta para curtir o Carnaval 2025. Por meio das redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo fofíssimo da filha mostrando seu look carnavalesco.

Com apenas 2 anos, Pieta esbanjou alegria ao ser filmada dançando ao som de "Eu, Fevereiro e Você", de Claudia Leitte. Vestindo um top lilás e short jeans, a filha dos famosos roubou a cena com glitter no rosto, fazendo gracinhas e 'caras e bocas' para a câmera.

A publicação recebeu uma chuva de curtidas e comentários carinhosos dos internautas. “Pronta pro bloquinho!”, escreveu uma seguidora. “Linda, arrasou no look, cheia de charme!”, comentou outra. “Tá muito mocinha!”, disse uma terceira. “Preciosa essa foliã! Tá linda”, se derreteu mais uma.

Recentemente, Pieta também marcou presença no ensaio do Bloco Metralhadora, comandado por Tays Reis, em São Paulo. Durante o evento, a pequena subiu ao palco para curtir com a mãe e ainda posou cheia de fofura com os pais no camarim.

Na mesma ocasião, Biel fez uma surpresa emocionante ao pedir Tays em casamento no palco, ajoelhando-se e entregando uma aliança de noivado à amada.