Musa da Gaviões da Fiel dá spoiler de fantasia para desfile da agremiação

Fernanda Lacerda já está na contagem regressiva para o carnaval. Mas antes de desfilar toda a sua beleza e samba no pé, a Musa da Gaviões da Fiel, encantou com novo ensaio fotográfico com inspiração africana e aproveitou para adiantar o que podemos esperar de sua apresentação na Avenida.

Nas fotos, Fernanda ousou no figurino, trazendo a combinação de búzios e correntes num vestido deslumbrante. “Estou muito apaixonada por esse ensaio, acho que é um dos mais lindos e conceituais que fiz para o carnaval”.

O look africano, de acordo com ela, pode ser considerado uma espécie de spoiler do que será a sua fantasia no desfile, que terá uma temática muito parecida.

“Como o povo Bamileke é conhecido pelos trajes feitos com miçangas, a minha fantasia será toda feita de miçangas, com muitos cristais porque a gente tem que brilhar muito na Avenida. É uma das fantasias mais lindas que já usei em todos esses meus anos de carnaval e tem uma simbologia muito forte também. Ela também tem o maior costeiro que já usei. Além disso, todas as penas serão artificiais”, adiantou.