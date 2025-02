Chantal Kopenhagen lança colaboração com a marca de óculos

A influenciadora digital e empresária, Chantal Kopenhagen Goldfinger, começou sua carreira como produtora de novelas na TV Globo, passou pelo universo da propaganda, chegou a produzir um musical, “New York, New York”, até que se rendeu a duas paixões: óculos e chocolates, ambos em 2015. Agora, ela lança sua 5ª colaboração com uma marca de óculos, desta vez, com a mineira Relic. A coleção é composta por três modelos, fabricados em quatro cores. Todas as peças são numeradas e limitadas a 50 unidades.



A paixão de Chantal por óculos é antiguíssima. Desde que se conhece por gente, a empresária e influenciadora é fissurada pelo acessório e vivia pedindo os óculos de seu pai emprestado para poses. Os óculos sempre chamaram sua atenção por seu um acessório versátil. Depois de visitas e visitas consecutivas ao oftalmo, no alto dos seus 11 anos Chantal conseguiu seu passaporte para comprar seu primeiro par de óculos. De lá pra cá, são mais de 3000 pares em sua coleção, muitos dos quais peças únicas, de marcas que não existem mais e outros tantos modelos criados unicamente para a anatomia da colecionadora.



"Eu sempre quis usar óculos. Eu era uma criança muito tímida e meu pai usa óculos. Sempre pegava os óculos dele para usar e me achava especial usando o acessório. Eu enchia a minha mãe para me levar no oftalmo todo mês porque falava que não enxergava, que estava com dor de cabeça e tinha enxaqueca. Depois da 20ª consulta no ano, o oftalmo virou para mim e falou 'Chantal, você quer um óculos, né? Se eu te der um óculos, você deixa todo mundo em paz?'. Eu falei 'deixo'. Ele me receitou uma armação e fui ao shopping com a minha mãe comprar. Eu vesti aquela armação e me senti super especial. Eu comecei a falar, a levantar a mão na sala de aula e me transformei. Era tipo a minha capa da invisibilidade", destaca.



Chantal passou a mergulhar neste universo com vontade de entender tudo: desde a criação à fabricação, passando pela maneira como vendemos e usamos os óculos. Dito isso virou frequentadora assídua das maiores feiras de óculos do mundo: Mido em Milão, Silmo em Paris, Vision Expo em Nova Iorque, além de visitar fábricas de todos os portes no Brasil e na Europa para entender como as peças são fabricadas.



"Costumo dizer que me descobri depois da paixão por óculos, porque existe a Chantal pré-óculos e a Chantal pós-óculos. Comecei a falar, a enunciar o que penso, a achar o meu lugar no mundo, a me vestir, a ter minha personalidade, assumir o cabelão, o estilo de me vestir, a entender que eu gosto de ser diferente e que gosto de chamar a atenção, porque para uma pessoa tímida chamar atenção é quase um contrassenso, né? Mas entendi que é possível. Os óculos me protegem ao mesmo tempo que eles chamam atenção. A ideia de usar óculos diferentes é justamente isso, é chamar atenção para que as pessoas venham falar comigo, para que eu não precise iniciar a conversa. Gosto de mostrar que sou diferente, que tenho uma personalidade muito própria. Então, os óculos para mim foram vitais para eu desenhar a pessoa que sou hoje", destaca.



Desta paixão, desta coleção e deste vasto conhecimento surgiram sua consultoria. Chantal percebeu que poderia colocar esta paixão em prática. Por isso começou a dar treinamentos para times de venda de varejo (óticas), participar da criação de coleções, e desenvolver canais de comunicação direto com os consumidores finais, especialmente via seu Instagram. O grande diferencial de Chantal, além de sua coleção de tirar o fôlego, é o fato dela entender que os óculos são acessórios de moda, que vestem personalidades e não se restringem a formatos de rosto, isso dá aos consumidores imensa liberdade de escolha e de ousadia