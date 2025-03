Haras Monte Sião: Excelência Genética na Criação de Cavalos de Alto Desempenho

A paixão pela excelência genética e a busca pela qualidade máxima levaram ao surgimento do Haras Monte Sião, um novo nome que promete se destacar no cenário da criação de cavalos no Brasil. Com um foco meticuloso no desenvolvimento de linhagens excepcionais, o haras nasce com o compromisso de oferecer animais robustos, de alto desempenho e com características superiores.

Fundado por empreendedores já reconhecidos em outras áreas, o Haras Monte Sião aplica um rigoroso processo de seleção genética e manejo especializado para garantir cavalos que atendam às exigências do mercado equestre. A estrutura do haras conta com instalações de ponta e um ambiente cuidadosamente planejado para o bem-estar e desenvolvimento ideal dos animais.

“Nossa missão é criar cavalos que se destaquem não apenas pela beleza e força, mas também pelo temperamento e capacidade atlética. Cada detalhe do nosso trabalho é pautado pela excelência, desde a escolha dos reprodutores até os cuidados diários com os animais”, afirmam os responsáveis pelo haras.





Além da criação, o Haras Monte Sião pretende expandir sua atuação para competições, treinamentos especializados e parcerias estratégicas no setor. Com essa visão, a marca se posiciona como referência na produção de cavalos de elite, reafirmando o compromisso com qualidade e inovação.

A estreia do haras já desperta interesse entre criadores, treinadores e entusiastas do universo equestre, consolidando o nome Monte Sião como sinônimo de excelência e tradição no mercado.