Prime Video lança nova série House of David

O Prime Video lançou sua nova série dramática bíblica no dia 27/02, House of David dos cineastas visionários Jon Erwin (Jesus Revolution, American Underdog) e Jon Gunn (Ordinary Angels), com três episódios e um episódio semanal depois disso em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

A série é estrelada por Michael Iskander como David, que foi escalado após uma busca internacional de quatro meses e está recém-saído de seu papel no musical vencedor do Tony Award, Kimberly Akimbo. House of David também é estrelado por Ali Suliman (Jack Ryan, Arthur the King) como Rei Saul, Ayelet Zurer (Angels And Demons, Man Of Steel) como Rainha Ahinoam, a esposa de confiança de Saul, Stephen Lang (Avatar: The Way of Water, Don't Breathe) como Samuel e Martyn Ford (Mortal Kombat 2, The Sandman) como Golias.

House of David conta a história da ascensão da figura bíblica, Davi, que eventualmente se torna o mais renomado e celebrado rei de Israel. A série acompanha o outrora poderoso Rei Saul enquanto ele cai vítima de seu próprio orgulho. Sob a direção de Deus, o profeta Samuel unge um improvável adolescente rejeitado como o novo rei. Enquanto Saul perde seu poder sobre seu reino, Davi se encontra em uma jornada para descobrir e cumprir seu destino, navegando pelo amor, perda e violência na corte do próprio homem que ele está destinado a substituir. Enquanto um líder cai, outro deve ascender.

O elenco adicional inclui Indy Lewis (Industry, King and Conqueror) como Mychal e Yali Topol Margalith (Tattooist of Auschwitz, A Good Girl’s Guide to Murder [2024]) como Mirab, as filhas de Saul; Ethan Kai como Jonathan (The Turkish Detective, Carnival Row 2), filho de Saul e herdeiro aparente; Sam Otto (Snowpiercer, The State) como Eshbaal, o irreverente filho do meio; Oded Fehr (Star Trek, La Cocina) como Abner, o conselheiro de Saul; Louis Ferreira (Shogun, Breaking Bad) como Jesse, o pai de David; Davood Ghadami (Eastenders, The Chelsea Detective) como Eliab, o irmão mais velho de David e guerreiro condecorado no exército do Rei Saul; e Ashraf Barhom (Tyrant, The Last Planet) como Doeg, um misterioso edomita, e Alexander Uloom (Sari e Amira, Heera) que interpreta o Rei Achish.

A série é baseada em uma ideia de Jon Erwin. Erwin, Gunn, Jonathan Lloyd Walker, Justin Rosenblatt, Chad Oakes e Michael Frislev também são produtores executivos da série. Justin Rosenblatt atuou como executivo responsável pela produção em nome da Wonder Project. Dallas Jenkins, o criador e produtor-diretor de The Chosen, é acionista e consultor especial da Wonder Project.

Em associação com a Wonder Project e a Amazon MGM Studios, House of David é produzida pela Nomadic Pictures e Argonauts, juntamente com a Kingdom Story Company e a Lionsgate Television.

Sobre o Prime Video

O Prime Video é um destino único para o entretenimento, oferecendo aos clientes uma vasta coleção de programação premium em um aplicativo disponível em milhares de dispositivos. No Prime Video, os clientes podem encontrar seus filmes, séries, documentários e esportes ao vivo favoritos, incluindo as séries e filmes produzidos pela Amazon MGM Studios, Road House, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Fallout, Reacher, The Boys e The Idea of ??You; os favoritos dos fãs licenciados American Fiction e The Boys in the Boat; acesso exclusivo para membros Prime à cobertura de esportes ao vivo, incluindo Thursday Night Football, WNBA e NWSL, e documentários esportivos aclamados, incluindo Bye Bye Barry e Federer; e programação de assinaturas complementares do Prime Video, como Max, Crunchyroll e MGM+, bem como mais de 500 canais gratuitos suportados por anúncios (FAST). Os membros Prime nos EUA podem compartilhar uma variedade de benefícios, incluindo o Prime Video, usando o Amazon Household. O Prime Video é um benefício entre muitos que oferece economia, conveniência e entretenimento como parte da assinatura Prime.

Todos os clientes, independentemente de terem ou não uma assinatura Prime, podem alugar ou comprar títulos, incluindo sucessos de bilheteria como Challengers e The Fall Guy, pela Prime Video Store. Os clientes também podem ir aos bastidores de seus filmes e séries favoritos com acesso exclusivo ao X-Ray. Para mais informações, visite www.amazon.com/primevideo.

Sobre o Wonder Project:

A missão do Wonder Project é entreter o mundo com histórias corajosas, inspirando esperança e restaurando a fé em coisas que valem a pena acreditar. Estabelecida por veteranos da indústria do entretenimento, a empresa produz filmes e séries teatrais premium para o público global de fé e valores. Seu primeiro projeto, House of David, é uma série de eventos épicos de época baseada em Davi, a figura bíblica que eventualmente se torna o rei mais famoso de Israel. A série estreará exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo no início do próximo ano. Saiba mais sobre o Wonder Project em www.thewonderproject.com/