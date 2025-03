Juju Salimeni representa Iansã no desfile da Barroca Zona Sul no Carnaval de SP

Na noite desta sexta-feira (28), Juju Salimeni, rainha de bateria da Barroca Zona Sul, brilhou no Sambódromo do Anhembi ao representar Iansã no Carnaval de São Paulo. Com uma fantasia vermelha marcante e recortes estratégicos, a musa trouxe a força e energia da orixá para a Avenida. Com 15 anos de trajetória no Carnaval, Juju reafirma sua paixão e dedicação à folia.

Nos últimos dias de preparação para o desfile, a musa fitness compartilhou em suas redes sociais os desafios enfrentados com a alimentação. Segundo Juju, devido a uma condição de saúde, sua dieta é baseada essencialmente em arroz, mas a necessidade de reduzir as porções para manter o físico desejado tem sido um obstáculo.

"Se eu cortar, vou passar fome", desabafou a musa nos Stories. Ela explicou que, por sofrer de Síndrome do Intestino Irritável, não pode consumir legumes, verduras e saladas, pois esses alimentos lhe causam inchaço, dor e desconforto.

"Nos últimos dias, precisei diminuir a quantidade de comida. Meu nutricionista substituiu o arroz pela batata inglesa, mas tenho um sério problema. Tudo que não seja arroz me causa inflamação", relatou Juju, destacando a preocupação com a alimentação nos dias que antecedem o desfile.

Mesmo diante dos desafios, a musa cruzou a Avenida com garra, reafirmando sua conexão com o Carnaval e a cultura das escolas de samba.

Juju Salimeni- Foto: Giovani Moreira