Nova voz do axé, Marah anuncia hits coloca o seu bloco nas ruas

Reconhecida por sua energia contagiante e versatilidade, Marah está pronta para conquistar o Brasil. A cantora e compositora, que arrasta milhares de foliões pelas ruas de Rio das Ostras, no litoral fluminense, vem trabalhando arduamente para fazer bonito este ano. Só para se ter ideia do poder: de janeiro até aqui, a artista já cumpriu uma agenda de mais de 40 shows carnavalescos.



Por falar em agenda, ela conseguiu uma "brecha" entre os muitos compromissos para viajar até São Paulo e posar para as lentes do fotógrafo Carlo Locatelli, o "queridinho das celebridades" e responsável por diversas capas de revistas de moda brasileiras. Durante o ensaio, acabou revelando que a capital paulista fará parte da rota do seu trio elétrico no ano que vem. "Além do Rio de Janeiro, é claro", ressaltou.



Marah carrega uma mensagem de representatividade e inclusão. Sua trajetória reflete a força de quem encontrou no cenário musical uma forma de ocupar lugares tradicionalmente negados à comunidade LGBTQI+. Para a capixaba, o trio não é apenas um palco sobre rodas: "Quero que cada pessoa da nossa comunidade se sinta representada, livre e celebrada. Nele, todo mundo tem espaço para brilhar!", declarou.



Já a outra novidade foi contada pelo produtor artístico Leonardo Faé, o mesmo de Tania Mara e Jayme Monjardim. Segundo o profissional, há três singles prontos para serem lançados. "Logo após a folia, disponibilizamos um deles. A composição vem assinada por Thiago Gimenes, autor da primeira faixa de Alinne Rosana carreira solo, 'Complicamos Demais'. Mas ele também tem canções gravadas por Marcos e Belutti, Jennifer Nascimento e Naldo Benny",finalizou Faé.