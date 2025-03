Cariúcha surta ao vivo após derrota de Fernanda Torres no Oscar

Como todo o brasileiro, Caiúcha não conseguiu esconder o descontentamento com a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison, de 'Anora', na premiação do Oscar 2025. Após o resultado ser anunciado, a apresentadora surtou ao vivo no programa "Fofocalizando", do SBT.

"Ah não, eu vou dar um recado para o Oscar: a Fernanda Torres não ganhou sabe por quê? Porque vocês são tudo marmelada, é tudo cotado! São as escolhidinhas, mas que façam bom aproveito desse Oscar usado porque a Fernanda Torres é zero!”, disparou.

Nas redes sociais, o público caiu na gargalhada com a apresentadora. "Esse Oscar usado, eu vou morrer", relembrou um usuário. "A Fernanda é toda natural, bonita pra caramba", escreveu outro. "Bom 'A proveito'. O Português mandou avisar que é, proveito!", corrigiu outro.

A grande noite do Oscar 2025 aconteceu no último domingo (2). A expectativa para que Fernanda Torres fosse coroada com a estatueta mais desejada do mundo cinematográfico foi tão grande que fãs lotaram as últimas publicações da academia de comentários criticando a escolha em Mickey Maddison.

Vale ressaltar que 'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. Apesar da brasileira não trazer o prêmio para o Brasil, a trama foi contemplada com a estatueta de "Melhor Filme Internacional".