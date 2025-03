Líder no mercado de jogos virtuais, a Pragmatic avança patrocinando grandes eventos

Em uma super parceria, a Pragmatic Play marca presença na Sapucaí, junto ao “Nosso Camarote” em uma grande festa.

Se você já jogou títulos como Gates of Olympus ou Starlight Princess, então já experimentou a qualidade e inovação que a Pragmatic traz para o mercado dos jogos online. Liderada pelo CEO Julian Jarvis e sediada em Gibraltar, desde 2015, a Pragmatic Play tem se destacado como uma das principais desenvolvedoras de conteúdo do setor de iGaming.

Com um portfólio diversificado, a Pragmatic Play lança cerca de oito novos jogos por mês, sempre focando em gráficos envolventes, mecânicas inovadoras e uma experiência otimizada para dispositivos móveis. Mas o trabalho da empresa vai muito além dos slots. Eles também oferecem cassino ao vivo, com roleta e blackjack transmitidos em alta definição, além de bingo e esportes virtuais, garantindo opções para todos os gostos.

A expansão da Pragmatic Play tem sido impressionante. Com sede em Malta e escritórios no Reino Unido, Gibraltar, Ucrânia e Índia, a empresa se consolidou como uma das gigantes do setor. Não é à toa que, em 2016, foi adquirida pelo IBID Group, impulsionando ainda mais seu crescimento.

Hoje, sob a liderança de Julian Jarvis, a empresa segue inovando e conquistando um público global. Com um passo importante nessa expansão, a Pragmatic decidiu patrocinar o “Nosso Camarote”, um dos camarotes mais requisitados da Sapucaí.

Criado em 2018 pela promoter Carol Sampaio, o Nosso Camarote se consolidou como um dos espaços mais exclusivos e badalados da Marquês de Sapucaí. Em 2025, o camarote investiu R$ 35 milhões para proporcionar uma experiência ainda mais luxuosa e atraiu um número recorde de 26 patrocinadores, incluindo marcas de peso como Reserva, Stanley, PicPay, Nespresso, BYD e Caixa Econômica.

Além de assistir aos desfiles de um ponto estratégico, quem escolhe o Nosso Camarote tem acesso a uma boate exclusiva com atrações musicais de destaque. A programação de 2025 traz grandes nomes como Péricles, Kevin O Chris, Ludmilla e Glória Groove, garantindo entretenimento de alto nível durante todas as noites de festa.

Em parceria com a Agência Impactto, a Pragmatic planeja passos crescentes para o Brasil e mundo.

Foto: Divulgação