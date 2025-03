Forró e sertanejo animam os foliões no camarote Brahma Salvador

O domingo de Carnaval no Camarote Brahma Salvador foi marcado por muita animação e uma programação repleta de atrações musicais que agitaram os foliões até altas horas.

Bandas de forró e sertanejo tomaram conta do palco, trazendo a energia contagiante dos ritmos nordestinos e a pegada animada do sertanejo para o espaço mais disputado da festa.

Entre as atrações que fizeram os foliões dançarem sem parar estavam o cantor Tarcísio do Acordeon, a talentosa Lauana Prado e Xandy, da banda Harmonia do Samba, que garantiram a animação do público com grandes sucessos. O repertório animado e o carisma dos artistas encantaram o público, que se divertiu em um dos ambientes mais badalados e acolhedores do Carnaval de Salvador.

O Camarote Brahma Salvador também recebeu visitas ilustres como o ator Vandré Silveira, as atrizes Lana Rodes, Letícia Sales, Débora Nascimento , além de importantes figuras políticas, como a vice-prefeita e secretária da cultura de Salvador, Ana Paula Matos e o secretário de cultura do estado Bruno Monteiro, que prestigiaram o espaço e reconheceram o impacto positivo da festa para a cultura local e o turismo.

Nesta segunda-feira (3) a festa continua e conta a participação de Zé Neto e Cristiano, Timbalada e Dubdgoz.