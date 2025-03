Monte Sião faz história como primeiro haras no maior evento de fé

A segunda edição do Aviva Fé 2025 está acontecendo na Lagoinha Alphaville, em São Paulo, com expectativa de público de mais de 20 mil pessoas por dia

Reconhecido mundialmente devido à sua excelência, avanço tecnológico e alta genética equina e bovina, um dos maiores grupos agropecuários do Brasil vem ganhando ainda mais destaque por meio de seus produtos diversos. Localizado em Porto Nacional, há cerca de 80 quilômetros da Capital Palmas, a sede da Fazenda Monte Sião conta com projetos importantes e inovadores como no caso do Monte Sião Haras que durante o ano de 2024 revolucionou e colocou a empresa em notoriedade absoluta em todo o mundo ao anunciar, realizar e quebrar grandes recordes durante o seu primeiro leilão de cavalos de alto padrão, se consolidando como o maior leilão segmentado em valor arrecadado no Brasil.

Neste ano, o Monte Sião veio com tudo e é o primeiro haras a participar do maior evento de fé e cultura do Brasil, o Aviva Fé 2025. A programação, que teve início na última sexta-feira, 28, e vai até terça-feira, 04, reúne mais de 100 mil pessoas no local e mais de 580 mil espectadores durante o evento que tem como atrações cantores de renome nacional, pregadores e diversos artistas gospel. A presença do haras no projeto Aviva Brasil 2025 é um marco, representando a união e a força do mundo gospel mesmo dentro de uma das melhores empresas de cavalos do mundo. No local, um estande do haras foi montado para receber o público com dinâmicas, lives e curiosidades sobre o Monte Sião.

Durante a segunda noite de evento, o diretor do Monte Sião Haras, Renato Pereira, se emocionou e destacou que o haras é fruto de muita oração. “O nosso haras foi o resultado de muita oração e jejum nesta mesma época em que o Aviva acontece e, por isso, não poderíamos ficar de fora de um evento tão importante e grandioso que honra e louva a Deus”, destacou Renato.

Já a sócia e proprietária do Grupo Monte Sião, Dalide Correa, que por motivos familiares não conseguiu estar presente no Aviva Fé 2025 mandou um recado por meio das redes sociais. “Com muita honra que estamos participando deste evento abençoado. Nos anos anteriores nós sempre estivemos presentes, este ano, é ainda mais especial porque estamos levando um de nossos produtos, o Monte Sião Haras que significa muito para nós e tem uma relação com esse projeto porque foi dentro do Aviva Fé 2024 que almejamos e pedimos a Deus para que seja realizado e hoje é um sucesso absoluto”, destacou a sócia e proprietária do Grupo Monte Sião.

O pastor da Igreja Batista da Lagoinha Alphaville, André Fernandes, agradeceu ao haras e demonstrou alegria ao ver uma empresa de cavalos dentro do Aviva Fé. “O Monte Sião Haras já é um sucesso absoluto e reconhecido no mundo inteiro e poderia estar em muitos outros lugares nestes dias, mas resolveu vir para o Aviva Fé, louvar e honrar o nome de Deus. Este ano, temos uma felicidade a mais porque ter um haras dentro da nossa programação significa inclusão, desenvolvimento, fé e a prova de que, independente de qualquer situação, Deus é honrado e glorificado mesmo em um haras que já tem um sucesso absoluto”, pontuou o pastor André Fernandes.