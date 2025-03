Julio Rocha curte Disney com a família no Carnaval: 'A verdadeira magia'

Júlio Rocha já passou por diferentes fases na carreira – do galã das novelas ao comediante da internet –, mas uma coisa sempre se manteve constante: sua capacidade de se reinventar sem perder a autenticidade. Criador de um dos primeiros programas sobre paternidade na TV brasileira – "Sou Pai, e agora?", exibido na TV Globo –, ele transformou sua própria experiência como pai em um dos conteúdos mais genuínos do digital.

Neste Carnaval, enquanto muitos embarcavam na folia, o artista optou por um caminho diferente: levou a esposa, Karoline Kleine, e os filhos José, de 6 anos, Eduardo, de 4 e Sarah, de 1, e a mãe, Anna Maria Porto, para uma viagem em família à Disney. A decisão reflete não apenas seu estilo de vida, mas também a essência do que compartilha com seus milhões de seguidores – que é possível equilibrar trabalho, humor e presença familiar sem perder o ritmo.

Diferente da maioria dos criadores que abordam a família apenas em datas especiais, o ator mantém uma comunicação contínua e autêntica. Seja fantasiado de princesa, ensinando os filhos a andar de moto ou dividindo momentos de vulnerabilidade, ele constrói um conteúdo que transita entre humor, emoção e vida real.

“Às vezes eu estou vestido de princesa no Instagram, às vezes eu estou ensinando meus filhos a andar de moto. Às vezes eu estou de peruca, outras vezes estou vivendo a melhor fase da minha vida como pai. É isso que me faz continuar criando: a liberdade de ser tudo isso ao mesmo tempo”, brinca Júlio.

Mais do que exibir a rotina, ele usa a própria história para criar laços reais com o público. As brincadeiras com os filhos, os desafios da paternidade e os diálogos espontâneos fazem com que o público se enxergue ali – pais, mães, filhos e famílias que se conectam pelo afeto e pelo riso.

A transição de Julio para o digital não aconteceu por acaso. Quando lançou o quadro "Sou Pai, e agora?" na TV, ele já entendia que falar sobre paternidade não precisava ter um tom pesado ou moralista. Nas redes sociais, encontrou o espaço ideal para expandir esse conceito, misturando informação, humor e vulnerabilidade.

“O que eu faço não é só sobre mostrar a minha vida. É sobre conectar pessoas. Eu quero que o cara que está assistindo lembre do pai dele, que a mãe que está vendo se sinta valorizada, que os filhos sintam o quanto eles são importantes. No fim das contas, comunicar é sobre isso: criar laços reais”, afirma.

A viagem à Disney é mais um reflexo dessa filosofia. Entre montanhas-russas, encontros com personagens e risadas genuínas, Júlio continua mostrando que ser pai vai muito além de um papel – é um compromisso diário, vivido com presença e afeto.

“A Disney é mágica, mas a verdadeira magia está no jeito como nossos filhos olham pra gente quando sabem que estamos ali, de verdade. O melhor presente que a gente pode dar pra eles não é um ingresso para um parque – é a certeza de que eles podem contar com a gente em qualquer momento da vida”, finaliza.

Em uma era onde o digital muitas vezes promove relações superficiais, Julio Rocha reafirma que o entretenimento mais poderoso ainda é aquele que nasce das conexões mais reais.