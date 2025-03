Karen Lopes, musa da Grande Rio, se encontra com Sabrina Sato na Sapucaí

A musa da Grande Rio, Karen Lopes, viveu um momento inesquecível durante os desfiles na Marquês de Sapucaí ao encontrar Sabrina Sato, um dos maiores ícones do Carnaval. Fã declarada da apresentadora, Karen ficou emocionada com a troca de experiências e os elogios que recebeu da ex-rainha de bateria.

“A Sabrina sempre foi uma inspiração para mim no Carnaval, e poder encontrá-la foi muito especial. Mais incrível ainda foi ouvir dela que tinha me filmado na avenida e que eu arrasei! Essa troca foi muito importante para mim, e levo com carinho cada palavra que ela me disse.”, contou Karen.

Sabrina Sato, que marcou história no Carnaval à frente de diversas baterias, fez questão de registrar o encontro e reforçar sua admiração pela performance de Karen no desfile da Grande Rio. O momento foi celebrado por ambas, refletindo o espírito de união e respeito entre as musas da Sapucaí.

Karen Lopes brilhou no desfile da escola de Duque de Caxias, esbanjando samba no pé e carisma, e segue consolidando seu nome entre os grandes destaques do Carnaval carioca.