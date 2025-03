Festival Rock Popular Brasileiro promove 10 horas de shows

Brasília vai reforçar seu título de "capital do rock" com a segunda edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB). O evento, que já entrou para o calendário musical do DF, acontece no dia 10 de maio, no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha (Eixo Monumental), e promete uma celebração ao pop-rock nacional com mais de 10 horas de duração e um line up com nomes grandiosos como Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger, Paula Toller e a anfitriã Distintos Filhos.

Os idealizadores do Porão do Rock e do Capital Moto Week se juntaram à Flap e AC Eventos para fazer um festival genuinamente de Rock Popular Brasileiro. O evento contará com um complexo de entretenimento do nível de grandes festivais internacionais, como tirolesa, bungee jump e uma área de convivência retrô. Planejado para oferecer uma atmosfera familiar, com acessibilidade e medidas de sustentabilidade, além de uma praça de alimentação que reunirá marcas conhecidas do público local.

Gustavo Sá, sócio-criador do festival, destaca a diversidade musical do evento: "Privilegiamos no lineup um mix de vertentes do pop-rock, buscando atender diferentes gostos musicais. Também importamos a expertise do Porão do Rock e do Capital Moto Week, criando um espaço amigável para toda a família, com atividades para além dos shows e da diversidade gastronômica. Queremos que o público saia de lá com a expectativa de voltar em 2026". A previsão dos organizadores é reunir cerca de 15 mil pessoas.

Experiência VIP e sustentabilidade

A venda de ingressos tem início nesta segunda-feira (10/3), por meio do site Bilheteria Digital. O festival oferece opções de ingresso Frente Palco (R$ 110) e Camarote (R$ 160). Este último projetado como um espaço multiexperiência, garantindo uma vista privilegiada dos shows e do complexo de entretenimento, com banheiros, bares e praça de alimentação exclusivos, além da presença de personalidades do rock nacional.

A sustentabilidade também será um pilar do festival, com iniciativas para neutralizar as emissões de carbono, incluindo o uso de copos ecológicos, embalagens recicláveis e um sistema de coleta e triagem de resíduos. "Essa jornada abre caminho para o Festival se posicionar como um evento Lixo Zero nos próximos anos", afirma Pedro Affonso Franco, sócio-criador do RPB e organizador do Capital Moto Week.