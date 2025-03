Médica ginecologista que se inspira em Shakira participa do Março Lilás

A médica Dra. Sandra Lopez, que se transforma em Lupita Glamurosa (um tipo de princesa, inspirada na cantora Shakira) para humanizar os atendimentos nos hospitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral paulista, todos os meses participa de uma campanha de conscientização. Dessa vez, ela participa do Março Lilás.

"A campanha Março Lilás tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção ao combate ao câncer de colo uterino. Este câncer é provocado pela infecção persistente do HPV papilomavírus humano", explica.

Sandra diz que a infecção genital por esses vírus é muito frequente. "São sexualmente transmissíveis e podem causar lesões na vagina colo de útero, provocando alterações celulares que podem evoluir para o câncer", afirma.

Segundo a médica, essas alterações são descobertas no exame preventivo conhecido também como Papanicolau e quando detectadas a tempo são curáveis na maioria dos casos. "Por isso é importante a realização periódica do exame. O câncer de colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento que pode não apresentar sintomas na fase inicial. A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos", conclui.

Sobre Lupita Glamurosa

Lupita Glamurosa se chama na verdade Sandra Lopez e é uma médica colombiana. Ela entra nas enfermarias de hospitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral paulista, fazendo brincadeiras, dançando e tocando músicas latinas, como as da cantora Shakira.

"O apelido foi dado por enfermeiras do pronto socorro Vicente de Carvalho em Guarujá. E meu cabeleireiro, um dia antes, falou: Lupita é glamourosa", recorda a médica.

Lupita leva sua alegria com vestidos glamourosos, com muito brilho, acompanhados de uma coroa que simboliza uma transmissão de energia e paz.