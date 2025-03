Atriz realiza sonho após convite para desfile da Chanel na Paris Fashion Week

A atriz Pietra Quintela viveu um verdadeiro sonho ao ser convidada para assistir ao desfile da Chanel na Paris Fashion Week. Fascinada por moda desde sempre, a jovem de 17 anos não escondeu a emoção de realizar essa experiência única na cidade considerada o berço da moda.

“Quando eu recebi o convite, achei que era um sonho. Eu nunca imaginei que poderia conhecer a Semana de Moda de Paris e, principalmente com a Chanel, uma marca tão importante e que sempre admirei”, revela. “O desfile foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivenciei com a moda”, completa.

Para o evento, Pietra optou por um look que reflete o sonho de toda menina de pertencer ao universo Chanel e escolheu peças que carregam ícones da marca: um blazer preto alongado com camélias da Chanel, aplicadas por toda a peça de tweed – tecido que também é símbolo máximo da maison francesa.

A peça se destacou pela força gráfica do preto e branco, combinação que se repetiu em toda a produção. Um laço preto, detalhe icônico, no cabelo arrematou o visual. “Foi tudo muito pensado, cada detalhe. E, eu não abriria mão do laço no cabelo, que dá todo um charme jovial”, comenta.

A presença de Pietra no evento marca um grande passo em sua trajetória artística. A atriz, que já desfilou na São Paulo Fashion Week aos sete anos, celebra a oportunidade de estar do outro lado, agora como convidada de uma das mais icônicas casas de moda do mundo.

“Voltar à Fashion Week depois de dez anos como convidada e em Paris é maravilhoso. Consigo enxergar a evolução de minha trajetória e meu crescimento na carreira. São experiências diferentes, claro, mas ambas muito especiais”, afirmou ela.



A Chanel, que completou 110 anos de alta costura em 2025, é conhecida por sua inovação e legado na moda, e não passa despercebida nas escolhas da atriz. “Presenciar este momento da marca foi algo muito importante para mim. Fiquei muito honrada com o convite”, diz ela.

Com a estreia do novo diretor criativo Matthieu Blazy prevista para outubro, a marca promete continuar atraindo jovens talentos e renovando sua audiência. “Eu acho que o legal da moda é ela ser um símbolo da imagem que você quer traduzir naquele momento. A Chanel sempre foi pioneira em se reinventar e por isso continua jovem”, avalia Pietra.

Para a jovem estrela, estar presente em um evento tão significativo é muito mais que um sonho realizado. “É um grande passo na minha carreira e eu sou muito grata por essa oportunidade. Toda essa experiência foi realmente maravilhosa e me fez me apaixonar ainda mais pela moda”, conclui.