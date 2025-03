Bruno Avelar comemora aniversário ao lado de Neymar Pai e amigos

O empresário e estrategista Bruno Avelar celebrou seu aniversário em grande estilo no Nino Cucina, em São Paulo, reunindo um seleto grupo de amigos e personalidades influentes do mundo dos negócios e do esporte. Entre os presentes estavam Caio Carneiro, Neymar Pai, Flávio Augusto e Joel Jota, nomes de destaque no empreendedorismo e desenvolvimento pessoal.

Recentemente, Bruno Avelar desempenhou um papel significativo na entrada de Neymar Jr. como sócio da IronBerg, uma das academias mais renomadas do Brasil. A negociação foi concluída em Mangaratiba, com a participação ativa do empresário, visando impulsionar a marca ao associá-la a um dos maiores jogadores de futebol do mundo.

Além disso, Neymar Pai e Bruno Avelar têm colaborado em iniciativas beneficentes. Recentemente, o armário utilizado por Neymar na Vila Belmiro foi removido para ser leiloado em um evento beneficente organizado pelo Instituto Neymar Jr. A remoção do armário foi divulgada por Avelar, que participou do leilão do instituto no ano anterior.