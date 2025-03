"Apaixonada por moda", diz Erika Schneider, estrela de campanha na web

Influenciadora digital e ex-participante do reality 'A Fazenda', Erika Schneider chamou atenção recentemente ao desfilar pela Mocidade Independente, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Agora, Érika faz sucesso como novo rosto da Lush Collection, campanha da DLK que redefine a moda com um olhar sofisticado e funcional.

“Sou apaixonada por moda e esporte, e sempre busquei marcas que entendessem essa conexão. Fazer parte dessa campanha e representar uma coleção tão inovadora é realmente especial para mim”, destaca Erika Schneider.

Inspirada na liberdade e na autenticidade, a coleção apresenta um mix de tecidos que vai do brilho delicado às texturas macias, com destaque para o efeito canelado, a malha de algodão e tecido telado. A proposta se estende ao design das peças, que incorporam recortes estratégicos para ventilação, fios tecnológicos e acabamentos refinados que elevam o caimento e a durabilidade das roupas.