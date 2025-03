Neymar: Mulher diz que participou de orgia com jogador em festa

Any Awuada, em conversa com o colunista Léo Dias veio a público revelar que transou com Neymar. Sem muitos detalhes, a profissional do sexo contou que ela e mais uma outra modelo foram levadas para um dos quartos da chácara de Rafa Mota, amigo próximo do jogador, e passaram a noite no local.

Apesar da assessoria do jogador ter negado a ida dele para a festinha particular no sítio, localizado em um condomínio luxuoso, no interior de São Paulo, o colunista Léo Dias, em contato com Any Awuada conseguiu detalhes comprometedores envolvendo o atleta.

Após receber a informação de que o momento de intimidade do jogador foi registrado, o colunista ofereceu cerca de R$ 40 mil pelo vídeo. Entretanto, Neymar Pai, supostamente, teria ofertado o dobro do valor para evitar tamanha exposição do filho.

Ainda em conversa com o apresentador do "Fofocalizando", Any revelou que não sabia para onde estava indo. Cerca de 10 mulheres chegaram na chácara dentro de uma van preta, na última segunda-feira (10). Momentos depois, mais profissionais do sexo desembarcaram no sítio.

Neymar teria chegado no local por volta das 22 horas na segunda, e saiu às 10h30 da manhã no dia posterior. Vale ressaltar que o famoso vive um relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida da sua segundo filha do casal.