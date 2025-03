Tiago Brunet e Casa de Destino doam R$ 1 milhão para a AACD

Ministério fundado por Tiago Brunet reforça compromisso com a solidariedade e o impacto social ao contribuir para a reabilitação de milhares de crianças - (crédito: Divulgação)

O compromisso com a generosidade e o impacto social segue sendo uma prioridade para Tiago Brunet e a Casa de Destino. A instituição anunciou a doação de R$ 1 milhão para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), reforçando sua missão de levar esperança e suporte a quem mais precisa. O valor contribui diretamente para a reabilitação de milhares de crianças, patrocinando aparelhos essenciais para sua qualidade de vida.

Criada por Tiago Brunet, a Casa de Destino tem como propósito conectar as pessoas ao que Deus tem para suas vidas, ajudando-as a superar barreiras emocionais, espirituais e financeiras. Essa doação reflete o compromisso do ministério com a transformação social e a crença de que milagres acontecem quando nos tornamos resposta para quem precisa.

Referência em liderança e espiritualidade, Tiago Brunet já impactou milhões de pessoas com suas mensagens inspiradoras, treinamentos e mentorias. Além da Casa de Destino, ele também está à frente do Instituto Destiny e da Conferência Destino, um dos maiores eventos de ativação espiritual da América Latina.

A ação reforça o princípio de que ajudar o próximo é uma das maiores expressões de amor.