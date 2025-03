Banda ícone dos anos 2000, Mitiiê do Brasil se reúne para show em Brasília

Brasília vai entrar em clima nostálgico com umas das bandas mais emblemáticas da capital federal. O Mitiiê do Brasil se reúne novamente no dia 6 de abril para um show único na casa de shows Worlld Brasília, com o show intitulado “Mitiiê das Antigas”.

É a primeira vez que os ex-integrantes Wilian, Sidão, Jhon Jhon e Dieguinho se juntam novamente no mesmo palco em mais de 13 anos.

“Vai ser uma nostalgia incrível reviver todos os sucessos da banda, e reencontrar muitos rostos dos anos 2000 na Worlld Brasília”, declara o vocalista Wilian.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 40.

Mitiiê do Brasil

Formada em meados de 2004, a banda Mitiiê do Brasil écomposta por músicos experientes e criativos. No comando, o cantor Willian, que nasceu em Brasília e mudou-se para Salvador em 2000 para cantar em outras bandas, batalhou muito e depois de quatro anos veio fazer parte da família Mitiiê.

A Mitiiê do Brasil com todo seu potencial, se apresentou nas melhores e maiores festas do Brasil, dividindo o palco com grandes atrações da música brasileira, como Sandy e Junior, Sorriso Maroto, Ivete Sangalo, Falamansa, KLB, Rick & Renner, Banda Eva, MC Marcinho, Raghatoni, Kortezia, Saiddy Bamba, Os Sungas, Pagodart e Oz Bambaz, dentre outros.

Como se não bastasse, a banda sempre trazia para uma superprodução com cenário próprio, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia de iluminação, a mesma usada pelas MAIORES BANDAS DO BRASIL. E tudo isso com um único objetivo: mostrar a pulsação do Mitiie.

Entre os hits se destacam Vai Descendo, Pare de Sofrer, Ainda Posso Te Ouvir me Amar e Avião Mitiiê.