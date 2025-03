Camila Barros é a grande revelação no Evento Goiás Fest Noivas com produção sob medida 100% à distância

No Goiás Fest Noivas, evento promovido pelo Goiás Fashion Week, a estilista Camila Barros conquistou reconhecimento ao apresentar sua expertise em moda sob medida 100% à distância. Com um método inovador que permite a produção de vestidos sem a necessidade de provas presenciais, ela demonstrou como a tecnologia pode elevar a alta costura sem comprometer a precisão e o caimento perfeito.

Mais do que um conceito, o desfile foi uma prova social de sua técnica. Utilizando um sistema próprio para receber as medidas das clientes em qualquer lugar do Brasil, Camila desenvolve peças personalizadas que vestem com exatidão, sem necessidade de encontros presenciais. No evento, as modelos provaram os vestidos apenas minutos antes da passarela, e cada peça se ajustou perfeitamente ao corpo, confirmando a eficiência do processo.

“Sempre acreditei que a moda sob medida poderia ser acessível sem perder a exclusividade. Essa coleção prova que é possível criar vestidos de alta costura sem provas presenciais, com tecnologia e um olhar atento aos detalhes. Ver cada peça ganhar vida na passarela, ajustando-se perfeitamente ao corpo das modelos, foi emocionante e um marco para o meu trabalho.” — Camila Barros

Com um atendimento que já alcança clientes em todo o Brasil, a estilista se consolidou como referência na moda sob medida. O que antes parecia impensável na alta costura agora se torna realidade pela união entre precisão técnica e inovação digital.

“Acredito que, mesmo com a evolução digital, o olhar técnico e sensível do estilista sempre faz a diferença. A tecnologia pode otimizar processos, mas a criação e a interpretação de cada peça ainda precisam do toque humano para traduzir a identidade de quem veste.” — Camila Barros

No Goiás Fest Noivas, Camila Barros reforçou seu compromisso com a sofisticação e a exclusividade ao apresentar uma coleção de vestidos de festa sob medida, criados especialmente para ocasiões marcantes como casamentos, noivados, formaturas e eventos onde madrinhas e formandas desejam brilhar. Seu método permite que clientes de todo o Brasil recebam vestidos exclusivos e personalizados, garantindo caimento impecável e conforto sem a necessidade de provas presenciais. Combinando tecnologia e um olhar apurado para a alta costura, a estilista reafirma seu papel como referência na moda sob medida à distância.

Para acompanhar mais sobre o trabalho da estilista e suas criações, siga o perfil Camila Barros Atelier no Instagram: @camilabarros.atelier e as atualizações do evento no @goiasfashionweekoficial.