Inventu lança Number One, o primeiro piloto automático de IA para navegadores

Sob o comando visionário de Izaias Pertrelly, fundador da Blue Saúde, a Inventu acaba de lançar oficialmente o Number One (NB1), uma revolucionária solução de inteligência artificial que promete transformar radicalmente a forma como navegamos na internet. Diferentemente dos assistentes digitais convencionais, o NB1 é capaz de assumir total controle do navegador, realizando tarefas complexas e repetitivas automaticamente, liberando usuários para atividades mais estratégicas e criativas.

"Com o Number One, estamos inaugurando uma nova era na interação entre humanos e tecnologia", afirma Pertrelly. O empreendedor, reconhecido por seu histórico de inovação com a Blue Saúde, acredita que esta nova tecnologia vai impulsionar significativamente a eficiência nas empresas e também simplificar drasticamente a vida de usuários individuais.

Como funciona o NB1?

O NB1 utiliza uma base de conhecimento personalizada, adaptando-se às necessidades específicas de cada usuário ou empresa. Ele pode realizar desde atividades rotineiras, como comprar passagens aéreas, agendar reuniões e preencher formulários complexos, até ações mais sofisticadas que envolvem análise de documentos e integração com outras ferramentas digitais. Tudo isso de maneira autônoma e diretamente no navegador do usuário.

"A grande diferença está na autonomia total do sistema, que aprende continuamente com o comportamento do usuário e melhora seus processos ao longo do tempo", destaca Pertrelly.

Impacto nos negócios e na produtividade

Empresas que já estão utilizando o Number One relatam ganhos expressivos em produtividade, redução drástica de erros humanos e otimização do tempo das equipes. Para usuários individuais, o NB1 significa menos tempo gasto com burocracias digitais e mais espaço para focar no que realmente importa.

"Nosso objetivo com o Number One é devolver tempo de qualidade às pessoas, permitindo que a tecnologia execute as tarefas repetitivas e liberando o potencial humano para atividades mais relevantes e criativas", conclui Izaias Pertrelly.

O lançamento do NB1 confirma o compromisso da Inventu com a inovação tecnológica e reforça o papel de liderança de Izaias Pertrelly como um dos principais nomes da transformação digital no Brasil.