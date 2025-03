Izaias Pertrelly lança Number One, inteligência artificial que revoluciona navegadores

Frequentemente apontado como o "Elon Musk brasileiro", este novo produto promete transformar profundamente a forma como pessoas e empresas interagem com navegadores de internet.

Pertrelly, reconhecido pela criação da Blue Saúde — empresa que revolucionou o mercado de saúde suplementar com tecnologias avançadas —, agora lidera uma nova onda de inovação tecnológica. O NB1 é um marco nessa trajetória, destacando sua capacidade única de substituir totalmente o trabalho humano em tarefas digitais, garantindo eficiência, precisão e economia de tempo.

"O Number One não é apenas mais uma ferramenta digital; ele é um agente de execução completo que entende, planeja e realiza tarefas complexas com autonomia total", explica Pertrelly. "Queremos devolver às pessoas o tempo que perdem com atividades repetitivas, permitindo que se concentrem em decisões estratégicas e atividades criativas."

Empresas e usuários individuais que testaram o NB1 já perceberam grandes benefícios, desde uma drástica redução de erros humanos até ganhos consideráveis em produtividade. A Inventu garante que o sistema aprende continuamente com as preferências e necessidades específicas dos usuários, adaptando-se rapidamente ao estilo e ao ritmo de trabalho de cada cliente.

O lançamento do Number One consolida ainda mais a posição de Izaias Pertrelly como um líder visionário no cenário tecnológico brasileiro, destacando seu compromisso constante com inovação e eficiência na era digital.