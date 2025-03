BBB25: Parcial atualizada mostra disputa acirrada e possível reviravolta

O BBB 25 segue pegando fogo com o nono paredão em andamento. As parciais mais recentes indicam uma disputa extremamente acirrada entre Eva e Gracyanne Barbosa. A votação está intensa, e cada voto pode ser decisivo para o resultado final.

As páginas de fãs estão em peso organizando mutirões para apoiar suas favoritas. Com milhares de seguidores engajados, as torcidas tentam virar o jogo na reta final da votação. A disputa promete fortes emoções até o momento da eliminação.

Segundo a nova parcial, Gracyanne aparece na liderança para deixar o programa, com 44,08% dos votos. Eva, por sua vez, segue logo atrás, com 42,65%. A diferença entre as duas é mínima, de menos de 2%, o que pode indicar uma possível reviravolta.

Vale lembrar que, apesar das enquetes mostrarem uma tendência, a votação oficial acontece exclusivamente pelo Gshow. Somente os votos no site oficial da Globo determinam quem será eliminada nesta noite.

Com uma diferença tão apertada, qualquer movimentação pode mudar o rumo da berlinda. O BBB 25 terá mais uma eliminação hoje à noite, e os fãs aguardam ansiosos para saber quem dará adeus à casa mais vigiada.