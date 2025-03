Névoa Cerebral: Sintoma da menopausa enfrentado por Fernanda Lima; Entenda

Recentemente, a atriz e apresentadora Fernanda Lima surpreendeu o público ao revelar, em uma entrevista a Marcelo Tas, que tem enfrentado alguns sintomas da menopausa. Entre eles, um dos mais desafiadores: o esquecimento.

"Às vezes, eu paro no meio da frase e esqueço o que estava dizendo", relatou. O depoimento trouxe à tona um problema que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo, mas que ainda é pouco falado: a névoa cerebral da menopausa, também conhecida como brain fog.

Você já abriu a geladeira e esqueceu o que foi pegar? Saiu de casa e, minutos depois, percebeu que esqueceu as chaves? Ou, no meio de uma reunião, travou ao tentar lembrar uma palavra e alguém teve que completar a frase por você?

De acordo com a médica Isabel Martinez, esses episódios são comuns e fazem parte do que muitas mulheres chamam de "brancos" ou "falhas de memória", mas quando acontecem com frequência na menopausa, podem ser sinais da névoa cerebral.

"A névoa cerebral não é uma condição médica isolada, mas um conjunto de sintomas cognitivos que podem surgir na menopausa", disse a médica, que os listou:

Esquecimento frequente;

Dificuldade para se concentrar;

Sensação de confusão mental;

Perda da linha de raciocínio em conversas;

Dificuldade em lembrar nomes ou compromissos.

A médica Dra. Isabel Martinez, que também passou pela menopausa e idealizou o Climex Club, relata que muitas mulheres não percebem que essas mudanças cognitivas estão relacionadas às alterações hormonais.

"Elas chegam ao consultório preocupadas com a queda capilar, um sintoma muito comum nessa fase, ou com a flacidez da pele. Mas, ao investigarmos a rotina e os sintomas, muitas se surpreendem ao descobrir que esses esquecimentos frequentes também podem ser consequência da queda do estrogênio", explica.

Segundo a médica, entender essa conexão pode ser um divisor de águas na vida das pacientes, permitindo um cuidado mais amplo e eficaz. Ela explica por que acontece a névoa cerebral.

"O estrogênio tem um papel essencial no funcionamento cerebral, pois influencia neurotransmissores ligados à memória e ao raciocínio, além de proteger áreas importantes como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Com a menopausa, a redução desse hormônio pode levar a lapsos de memória e dificuldade de concentração", esclarece.

Isabel Martinez elencou outros fatores agravam o quadro: "Alterações no sono: a insônia, comum nessa fase, prejudica a fixação da memória. Sintomas vasomotores: os famosos fogachos e suores noturnos impactam a qualidade do descanso e, consequentemente, a cognição. Estresse e ansiedade: a sobrecarga emocional pode agravar os esquecimentos e a confusão mental"

De acordo com a médica, a boa notícia é que existem diversas estratégias para amenizar os impactos do brain fog e recuperar a clareza mental: Sono de qualidade: estabelecer uma rotina noturna e evitar estimulantes antes de dormir.

Alimentação adequada: incluir alimentos ricos em ômega-3, antioxidantes e proteínas para nutrir o cérebro. Exercícios físicos: atividades como caminhada e musculação ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo cerebral.

Treino cognitivo: ler, aprender novas habilidades e desafiar o cérebro com jogos de memória.

Gestão do estresse: técnicas como mindfulness e respiração controlada ajudam a reduzir os efeitos negativos do estresse na cognição.

Climex Club: Apoio e Informação para as Mulheres

Foi pensando nesses desafios que a Dra. Isabel Martinez criou o Climex Club, um programa inovador para guiar as mulheres na jornada da menopausa. A iniciativa funciona como um GPS para essa fase da vida, oferecendo informações embasadas, suporte profissional e uma comunidade de mulheres que compartilham experiências.

"Nenhuma mulher precisa passar por isso sozinha. Informação e acolhimento são fundamentais", afirma a médica. Ela acredita que o relato de Fernanda Lima abriu um importante espaço para conversarmos sobre os impactos da menopausa na vida das mulheres.

"A névoa cerebral pode ser desafiadora, mas não precisa ser definitiva. Com conhecimento, suporte e algumas mudanças no estilo de vida, é possível recuperar a clareza mental e viver essa fase com mais qualidade e bem-estar", conclui.