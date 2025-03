Drag Queen Halessia retorna ao Rancho do Maia na nova temporada de verão

No último final de semana, estreou mais uma temporada do Rancho do Maia, o “Rancho de Verão” e uma das participantes do reality é Halessia. Com quase 6 milhões de seguidores, somando todas suas redes sociais, a drag queen e influenciadora digital retornou ao programa pela segunda vez, já chegando com um look temático inspirado no Havaí.

Halessia, que se destacou em sua primeira participação por seu carisma e estilo marcante, está animada para mais uma experiência no Rancho. “Voltar para o Rancho do Maia é incrível! A energia desse lugar, as amizades que a gente cria e, claro, os looks que a gente entrega… Tudo isso faz valer a pena. Dessa vez, quero me divertir ainda mais e viver intensamente cada momento”, compartilha.

Sobre seu look de estreia, a drag queen conta: “Quis trazer um pouco da energia do Havaí para a estreia, algo que combinasse com o clima do programa, estou muito empolgada, esperem vários looks babadeiros!”.