Camila Silveira revela a verdade sobre o "terceiro risco azul" do WhatsApp

Nos últimos dias, circulou um rumor nas redes sociais sobre uma nova funcionalidade do WhatsApp que, supostamente, incluiria um "terceiro risco azul" nas mensagens encaminhadas, indicando que uma mensagem foi lida por uma pessoa além do destinatário original. A notícia gerou grande repercussão. A especialista em marketing digital e estratégias de redes sociais, Camila Silveira, esclarece que, até o momento, essa informação não é verdadeira.

"Como sempre faço com qualquer informação que circula nas plataformas digitais, a verificação e o fact-checking são cruciais. Ao investigar o caso, pude confirmar que o WhatsApp não está desenvolvendo essa funcionalidade. Fontes confiáveis dentro da própria empresa e especialistas do setor de tecnologia esclareceram que o famoso ‘terceiro risco azul’ não será implementado. Essa funcionalidade, que indicaria quando uma mensagem encaminhada é lida por alguém que não seja o destinatário original, é simplesmente um boato", afirma a especialista.

Segundo Camila, o WhatsApp, que segue focado em aumentar a privacidade e a segurança dos seus usuários, recentemente implementou algumas atualizações importantes, como a possibilidade de bloquear prints em conversas e melhorias na criptografia de ponta a ponta. No entanto, não há qualquer indício de que a plataforma esteja planejando incluir o “terceiro risco azul” para indicar quando uma mensagem é lida por uma pessoa adicional após ser compartilhada.

"A empresa tem sido muito cuidadosa com as mudanças que implementa, considerando sempre a privacidade dos seus usuários. De fato, os dois vistos azuis atuais servem para indicar quando a mensagem foi lida por uma pessoa, mas a ideia de adicionar um terceiro indicador de leitura nas mensagens encaminhadas levanta sérias questões sobre a privacidade e pode gerar confusão entre os usuários", destaca.

Camila Silveira reflete sobre o impacto das fake news nas redes sociais. "É fundamental lembrar que rumores como esse têm um impacto significativo no comportamento dos usuários. O pânico e a ansiedade gerados por informações falsas podem afetar a confiança nas plataformas e até influenciar o uso das redes sociais. Portanto, verificar as informações antes de compartilhá-las é essencial para manter a credibilidade e a transparência nas redes. Como especialistas em estratégias digitais, devemos estar atentos não apenas às novidades tecnológicas, mas também ao conteúdo que disseminamos, promovendo sempre informações precisas e verificadas", pontua.

De acordo com Camila, quem temia essa mudança no WhatsApp pode ficar tranquilo, já que o “terceiro risco azul” é apenas um rumor e não há planos concretos para sua implementação. "Continuemos atentos às atualizações reais e sempre busquemos fontes confiáveis para validar as informações. Lembre-se de que, no mundo digital, o fato de algo ser popular nas redes sociais não significa, necessariamente, que seja verdadeiro", conclui.

