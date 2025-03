Mah Duarte fala sobre sua personagem em 'Reis': "Esperem paixão"

Mah Duarte está na 13º temporada de “Reis", intitulada “A Esperança”, da Record TV. Ela dará vida a Adina. Na época em que se passa, era comum as mulheres ficarem na sombra dos homens, mas ela não.

“Esperem paixão, intensidade, romantismo, doçura, determinação. E digo uma coisa, Adina vai deixar o seu nome marcado nessa temporada, é peça fundamental para o todo o desfecho do seu núcleo. Sou suspeita, mas ela é apaixonante e surpreendente!”, expressa a Mah.

Com essa determinação, a personagem se mostra capaz de qualquer coisa, aprendendo a usar espadas, arco e flecha, modalidades consideradas masculinas.

“Para mim, foi um desafio ter que fazer as cenas de luta e as cenas em cima das árvores. Estava com medo da altura, de um inseto subir na minha mão e até mesmo de me machucar. Meu preparador, Rodrigo Moraes, teve muita paciência e me ajudou”, complementa Mah Duarte.

No visual, Adina, tem um cabelo esvoaçante, usa calças que mostram a personalidade de quem foge do convencional, naquele tempo não era comum mulheres usarem outras peças além de saias ou vestidos longos.

“Com ela, eu aprendi a ter mais segurança, às vezes, penso mais do que deveria antes de tomar uma decisão. Aprendi a ser mais ágil nesse processo de escolha e a lidar de forma mais prática com as consequências, seja em um cenário ideal ou não.” comenta Mah.

Acompanhe essa história da última temporada de “Reis". Já disponível na plataforma de streaming Univer Video.