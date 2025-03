Malu Miranda brilha na temporada de 'Uma Babá Quase Perfeita – O Musical'

Malu Miranda é um daqueles talentos que nos fazem acreditar no poder da arte e da dedicação. A jovem atriz, está na terra da garoa, encarando mais um desafio emocionante em sua carreira. Com uma trajetória que já encanta plateias e críticos, Malu tem brilhado mais uma vez em um dos musicais mais aclamados do momento: Uma Babá Quase Perfeita.

Um novo desafio nos palcos

Depois de se despedir dos palcos cariocas com o musical, a atriz volta a viver Natalie Hillard. O espetáculo, que já é um sucesso de público, encanta ainda mais com sua combinação de números musicais vibrantes, cenários deslumbrantes e figurinos impecáveis.

A temporada paulistana já começou com tudo! O musical está sendo apresentado no Teatro Liberdade, em São Paulo, de 12 de março a 11 de maio de 2025. Com sessões de quarta a domingo, o espetáculo tem horários variados: às 20h durante a semana e às 16h e 20h30 nos fins de semana (com exceção do dia 15 de março, que teve apenas a sessão noturna). Com duração de 2h30min (incluindo um intervalo de 15 minutos), o musical é livre para todas as idades, tornando-se uma ótima opção de entretenimento para a família.

Malu Miranda brilha como Natalie Hillard

Malu alterna o papel de Natalie Hillard com outras atrizes, mas em seus dias no palco, ela interpreta a personagem com maestria, trazendo à tona toda a doçura, curiosidade e carisma que Natalie exige. Sua capacidade de se conectar com o público e entregar performances emocionantes é um dos motivos pelos quais ela se destaca no elenco.



Uma carreira em ascensão

Malu Miranda é um exemplo de talento e dedicação. Aos poucos, ela vem construindo uma carreira sólida e cheia de conquistas, conquistando o público com sua curiosidade natural, amor pelas artes e disposição para aprender.



Um futuro brilhante

Com uma carreira em ascensão, Malu Miranda continua a encantar o público com sua dedicação e carisma. Seja nos palcos, explorando personagens cativantes, ou em seus momentos de descanso e preparação, ela mostra que está pronta para voos ainda mais altos.

Preparem-se, São Paulo! Malu Miranda está brilhando e transformando cada noite de Uma Babá Quase Perfeita em um espetáculo inesquecível. Com seu carisma e dedicação, ela prova que, mesmo tão jovem, já é uma estrela de brilho próprio.