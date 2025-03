Brasília Rodeio Fest 2025 acontece na Granja do Torto em abril

Festividade ocorrerá dos dias 03 a 06 de abril no Parque de Exposições da Granja do Torto - (crédito: Divulgação)

Um dos mais tradicionais eventos do mundo sertanejo, o Brasília Rodeio Fest, já tem data para acontecer. A festividade, ocorrerá dos dias 03 a 06 de abril no Parque de Exposições da Granja do Torto.

Neste ano, a festividade além de rodeios contará com shows de Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Gian e Giovane e Diego e Victor Hugo.

O evento faz parte do calendário do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da Professional Bull Riders – edição nacional da liga que promove competições também nos Estados Unidos, Austrália e Canadá.

Depois do sucesso da edição do ano passado, o evento deve ser ainda maior este ano, contando com a produção e organização de Robertinho Produções & Eventos.

Com uma premiação de R$ 60 mil, uma das maiores da temporada, a etapa do Brasília Rodeio Fest – Etapa BPR reunirá os principais atletas de Montaria em Touros do país, classificados pelo ranking nacional da PBR. Isso dará a oportunidade do público do Distrito Federal conhecer de perto alguns dos nomes que em breve se tornarão estrelas internacionais da PBR.