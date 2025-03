Sophia Turini reflete sobre seu papel na série "Senna"

Hoje, 21 de março, é um dia especial para os fãs de Ayrton Senna, pois celebramos o que seria o 65º aniversário do ícone do automobilismo. Se estivesse vivo, ele completaria 65 anos, e sua história continua a inspirar gerações. Sophia Turini, a jovem atriz que conquistou o público com sua atuação na série Senna da Netflix, também se emociona ao lembrar dessa data tão significativa.

Sophia interpretou Viviane Senna na infância na série e se encantou de vez pelo mundo da atuação, decidindo se dedicar ainda mais à carreira artística. Desde pequena, ela já demonstrava interesse por histórias inspiradoras, e participar da série foi uma experiência emocionante, que reforçou seu amor pelo teatro e pela interpretação.

“Foi muito legal gravar a série! Eu adorei estar no set, conhecer os atores e aprender como tudo funciona”, contou Sophia empolgada.

Desde a estreia da produção, Sophia tem recebido muito carinho do público, e seus vídeos viralizaram nas redes sociais. Agora, ela está determinada a aprimorar seu talento com cursos de teatro e interpretação, sonhando com futuros desafios nas telas.

Mas não é só no entretenimento que essa jovem promessa quer deixar sua marca! Durante sua visita ao Instituto Ayrton Senna, Sophia se inspirou nas iniciativas voltadas à educação e ao desenvolvimento de crianças e jovens. A experiência despertou nela o desejo de, no futuro, fazer algo que ajude as pessoas de verdade.

Além disso, algo especial aconteceu: ao conhecer mais sobre a história que ajudou a contar na série, Sophia começou a sonhar em conhecer Viviane Senna pessoalmente.

“Eu fiz a Viviane quando ela era criança, então parece que a gente tem uma ligação. Eu ia achar muito legal conhecer ela e falar o quanto acho bonito tudo o que ela faz. Seria um momento muito especial pra mim!”, disse Sophia.

Sobre o aniversário de Ayrton Senna, Sophia compartilhou: “Hoje é aniversário do Senna… meu coração fica apertado e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque eu pude fazer parte da série que conta a história dele, e apertado porque eu queria muito que ele visse. Mas acho que, lá do céu, ele tá feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu mostrar bem o carinho e a união dos irmãos.”

Com carisma, talento e um coração cheio de sonhos, Sophia Turini promete ser um nome para ficar de olho nos próximos anos! E, neste dia especial, celebramos não apenas o legado de Ayrton Senna, mas também as novas gerações que carregam adiante sua inspiração.