Namorada de Belo rompe silêncio após reencontro do cantor com Gracyanne

Rayane Figliuzzi, atual namorado do Belo, usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do sumiço no último domingo (23). A beldade contou que passou o dia na companhia das amigas e por isso ficou longe do celular. Enquanto isso, Belo era exibido ao lado de Gracyanne Barbosa, na TV Globo.

"Oi, amigas, bom dia. Por aqui está tudo tranquilo. Já estou com roupa de academia, indo treinar, está tudo normal. Sei que vocês estão preocupadas, mas fiquem tranquilas", iniciou a influenciadora sem comentar sobre o programa "Domingão com Huck".

Figliuzzi contou que estava com as amigas e por isso não conseguiu acessar a web. "Ontem fiquei sumida porque minhas amigas vieram para cá, e eu quis dar atenção a elas, mas já voltamos à programação normal. Obrigada pelo carinho, amo muito vocês", disse.

Para quem não acompanhou, Belo e Gracyanne Barbosa se viram durante a exibição do programa "Domingão com Huck". Na ocasião, Luciano chegou a questionar sobre a relação do ex-casal após o término. "Eu acho que é impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que de outra forma, vão permanecer sempre”, respondeu Gracyanne.

E acrescentou Belo: "A gente não se encontrou depois que ela saiu do Big Brother. Estou encontrando ela aqui e, lógico, tenho um carinho, um amor e um respeito muito grande por ela. Faz parte da minha vida, da minha história, e nunca vai deixar de fazer”, concluiu.