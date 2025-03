Aos 39 anos, Miss Universo Ceará 2025 faz procedimentos estéticos

Especialista conta como as mulheres aos 40 estão redescobrindo a juventude da pele - (crédito: Redprodução Instagram)

A chegada dos 40 anos traz consigo uma nova fase de vida, repleta de experiências, conquistas e amadurecimento. No entanto, é também nessa fase que muitas mulheres começam a notar mudanças na pele, como rugas finas, perda de firmeza e aquele aspecto cansado que parece não ir embora, mesmo depois de uma boa noite de sono.

A boa notícia? A ciência da estética avançou a ponto de oferecer soluções eficazes para rejuvenescer sem perder a naturalidade. Foi exatamente essa busca que levou Bruna, Miss Ceará 2025, a procurar uma especialista para revitalizar sua pele e preservar sua beleza natural.

Com uma carreira baseada na imagem e na confiança, ela queria uma solução que devolvesse a firmeza e a luminosidade do rosto, sem parecer artificial. De acordo com a Dra. Tereza Scardua, Bruna precisou passar por um protocolo poderoso de regeneração.

"Após o tratamento, Bruna não só verá as rugas finas desaparecerem, mas também perceberá uma pele mais firme, hidratada e iluminada. O melhor? Os efeitos são progressivos, ou seja, sua pele continuará melhorando ao longo dos meses, já que os bioestimuladores seguem agindo no organismo", explicou.

A especialista ainda disse que a abordagem moderna do rejuvenescimento não precisa envolver exageros ou mudanças drásticas. "O segredo está em técnicas que respeitam sua beleza individual e trabalham para realçar o que você tem de melhor", finalizou.