Erika Schneider comenta suposto pedido de emprego de Carlinhos Maia no SBT

Recentemente, uma notícia diz que Carlinhos Maia que pediu emprego para Erika Schneider no "Eita Lucas", apresentado por Lucas Guimarães no SBT. Na noite desta segunda-feira (24), através do seus Stories, a influenciadora admitiu que foi indicada pelo humorista para o marido dele, não pela amizade, como a matéria dizia, mas por acreditar no seu potencial.

"Gente, eu tava lendo aqui e vi essa notícia. Até mandei pro Lucas brincando. Carlinhos não precisa pedir emprego para mim, para nada não. Carlinhos é muito meu amigo. Admiro o Carlinhos, assim como o Lucas também. Ambos são meus amigos e o Carlinhos simplesmente indicou pro Lucas . Ele está começando agora esse projeto novo incrível do programa e ele me indicou", comentou a ex-Fazenda.

A ex-bailarina do Faustão diz que não começou na carreira artística há pouco tempo e esse provavelmente é um dos motivos da indicação do influenciador para o marido. "Deve ter pensado: 'poxa a Erika já trabalhou tantos anos na televisão, vai ser uma pessoa bacana para te ajudar, para te auxiliar". Porque para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos no Domingão do Faustão. Comecei como bailarina, depois virei repórter e depois entrei no reality show."

Erika fez questão ainda de ressaltar sua trajetória. "Se ele me indicou significa que ele acredita em mim ou confia em mim ou alguma coisa boa ele viu em mim. Até porque eu não comecei hoje. Muita gente começou a me seguir por causa do reality, por causa do carnaval, mas eu trabalho desde muito novinha . Morei fora, fiz faculdade de Administração, fiz teatro. Tenho uma trajetória muito longa", destaca.