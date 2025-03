Deborah Albuquerque renova Chip da beleza

A apresentadora e influenciadora Deborah Albuquerque renovou recentemente seu Chip da Saúde, antes conhecido como Chip da Beleza, com o médico e seu esposo, Dr. Bruno Salomão. O implante hormonal é uma opção prática e eficaz para equilibrar o organismo, melhorar a saúde e trazer benefícios estéticos. Deborah optou por dois tipos de implantes: o implante de gestrinona e o implante de NADH, que têm sido populares por seus benefícios na saúde e no bem-estar geral.

O implante de gestrinona é um tratamento hormonal que tem sido utilizado para mulheres com sintomas de endometriose, TPM e miomas, além de ser eficaz no controle do ciclo menstrual. É conhecido por melhorar a disposição, promover um aumento de massa muscular e reduzir a gordura corporal, com benefícios estéticos notáveis, como diminuição da celulite e melhora do tônus muscular. O implante é colocado de forma rápida e indolor, com uma eficácia que dura cerca de seis meses, quando é totalmente absorvido pelo organismo.

Por outro lado, o implante de NADH é uma molécula inovadora que tem ganhado destaque por seus efeitos benéficos na saúde neurológica. Ele é preventivo para doenças como Alzheimer e Parkinson, além de melhorar a produção de energia no corpo, acelerar a recuperação muscular e melhorar o desempenho físico. É uma excelente opção para quem busca mais vitalidade, foco e disposição.

Deborah Albuquerque compartilhou sua experiência com os implantes:

“O Chip da Saúde, que é absorvido pelo corpo após seis meses, tem sido ótimo para mim. No meu caso, é um tratamento essencial para o equilíbrio hormonal e bem-estar. O único momento que senti um pouquinho de desconforto foi na aplicação da anestesia, mas a colocação do implante em si foi bem tranquila. Estou muito satisfeita com os resultados, que já são visíveis.”

Dr. Bruno Salomão explicou os benefícios do implante de gestrinona, que Deborah já utiliza:

“A gestrinona tem efeitos maravilhosos para o controle hormonal, especialmente em casos de endometriose, TPM e miomas. Além disso, ela é excelente para melhorar a disposição e auxiliar no ganho de massa muscular, o que é uma vantagem para quem busca mais energia e saúde.”

O médico também comentou sobre a inclusão do NADH no tratamento de Deborah:

“Agora, a Deborah vai experimentar o NADH, que é uma molécula de grande potencial. Ele não só protege a parte neurológica, como também age preventivamente contra doenças como Alzheimer e Parkinson. Além disso, ele aumenta a produção de energia no corpo, acelera a recuperação muscular e melhora o desempenho físico de forma geral. É um excelente complemento para quem deseja mais disposição e vitalidade.”