Lis Luciddi celebra aniversário em São José dos Campos

A premiada atriz baiana Lis Luciddi está em clima de festa! Enquanto grava seu mais recente projeto cinematográfico, "Homens Mortos Não Contam Histórias", em São José dos Campos (SP), a artista aproveitou o fim de semana para comemorar seu aniversário, no último sábado, dia 22, ao lado do marido, o cirurgião André Almeida. A viagem à cidade paulista, que já estava programada para as filmagens — que acontecem desde ontem, dia 24, hoje, dia 25 e até amanhã, dia 26 de março —, ganhou um toque especial com a celebração pessoal da atriz, que concilia a vida artística com momentos de afeto.

Uma carreira que não para

Mas Lis Luciddi não tem tempo a perder! Logo após as comemorações, ela mergulhou de cabeça no novo trabalho, que marca sua terceira parceria com o renomado diretor Lula Magalhães, um dos grandes nomes do terror brasileiro. No longa, Lis vive Martine, uma assassina de aluguel implacável, que executa suas vítimas ao lado da cúmplice Loreley. O filme, produzido pela Psíquico Produções, já chamou a atenção de distribuidoras europeias, indicando um possível lançamento internacional.

A trajetória de Lis no cinema e na TV mostra sua versatilidade: das risadas em "A Infância de Romeu e Julieta" (Prime Video) e "Insustentáveis" ao suspense aterrorizante de "Invasor" e "Drops from Hell", a atriz prova que domina múltiplos gêneros. E, mesmo com uma agenda cheia, Lis ainda arranja tempo para participações em programas como "A Praça é Nossa", mostrando que seu talento não tem limites.

Enquanto curta os últimos dias de gravações em São José dos Campos — "Estou amando dar vida a Martine, é um papel intenso e cheio de camadas", revelou a atriz —, Lis segue em ritmo acelerado, confirmando: ELA NÃO PARA! Entre aniversários, filmagens e novas conquistas, a estrela baiana continua a brilhar no cenário artístico, levando seu talento cada vez mais longe.

"Cada projeto com o Lula [Magalhães] é um desafio único, e dessa vez não será diferente", completou Lis, animada com a repercussão do filme antes mesmo do fim das gravações.